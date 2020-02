El sinistre s'ha registrat, per causes no assenyalades, sobre les 12.00 hores entre un cotxe i un camió. Després de rebre l'avís, el CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual ha assistit un home de 64 anys per politraumatisme.

Una vegada estabilitzat el ferit ha sigut traslladat en l'ambulància de suport vital avançat a l'Hospital de Llíria, segons la mateixa font.