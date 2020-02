Margarita Salas, homenatjada com a referent i "bastió" de la ciència per a noves generacions de dones

L'acte, amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència que se celebra aquest dimarts, ha reunit el Consell Valencià de Cultura (CVC) al ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque; la directora del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), María Blasco; el president de la Generalitat, Ximo Puig, o el president del CVC, Santiago Grisolía.

Margarita Salas ha sigut recordada com "capdavantera" en la bioquímica espanyola, "mentora científica" per a tota una generació de dones i l'exemple que les investigadores "poden arribar al més alt", ja que el repte encara és que tinguen el protagonisme que mereixen en llocs de direcció, com "una de les grans lluitadores per la visibilitat de les dones en la ciència".

"Ella es va prestar a aquesta tasca tan important de mostrar la necessitat que la dona també tinga un paper destacat en la ciència; no sols a nivells de base, també de direcció", ha manifestat el ministre als mitjans, destacant la seua gran tasca com a investigadora en comptar amb una de les patents més valuoses del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), que "pràcticament té el seu nom".

Com a 'hereves' del seu llegat, les investigadores Ana Lluch i María Blasco han ressaltat el seu paper en el desenvolupament de la ciència a Espanya, "una dona que ha arribat al més alt" i model a seguir per a tots. "Per a les dones és el nostre bastió: ens ha ajudat a veure que la investigació és importantíssima i que les dones hem de formar part d'ella", ha exclamat Lluch, coordinadora del grup de biologia de càncer de mama de l'institut d'investigació Incliva.

"HEM DE CREURE'NS-HO"

A partir de l'exemple de Salas, l'oncòloga ha tirat la vista arrere per a recordar que "la ciència a Espanya s'ha fet quasi sense dones, quan poden aportar una visió estratègica i molt més àmplia del que és la investigació". "Hem de creure'ns-ho i animar a la nostra agent jove que la investigació és un camí i paga la pena fer-la i emprar-se en ella", ha reivindicat.

Per contra, Lluch ha defès la importància de tindre en compte totes les traves socials a les quals han de fer front les dones, defenent que no volen "ser més que els homes, però sí tindre les mateixes possibilitats". "I que se'ns considere d'igual a igual, això és molt important", ha recalcat.

Com a "dona que ha arribat al més alt en la carrera científica", María Blasco ha recordat Salas pel seu paper de "mestra i mentora" per a ella, una dona "molt important per a la història de la ciència" en introduir la biologia molecular a Espanya i ser una figura clau del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CBMSO).

"Tots els científics espanyols li estem molt agraïts. És un referent per a les dones que ha aconseguit ser molt reconeguda dins i fora d'Espanya, en països com els Estats Units, amb grans descobriments i una de les patents més rendibles del CSIC", ha asseverat. En definitiva, "Margarita Salas ha demostrat que es pot arribar al més alt en la carrera científica, per açò ha sigut un model per a moltes dones i homes a Espanya".

La investigadora alacantina ha posat com a exemple el 70% d'investigadores en la plantilla del CNIO per a urgir al fet que les dones estiguen representades igual que els homes en els llocs de presa de decisió: "Fins que no siga així, seguirà sent més difícil perquè les dones arriben dalt", ha advertit.

DESPERTAR VOCACIONS CIENTÍFIQUES

Sota aquest prisma, el president Puig ha coincidit que "la igualtat en la ciència està lluny" de ser una realitat, comparant el creixement de 30 punts en el nombre de dones universitàries a Espanya des del 1978 amb el descens en els últims anys de les quals ingressen en carreres tècniques STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). Precisament, el Consell va acordar aquest cap de setmana en el seminari de Xàbia engegar una trobada de dones científiques per a fomentar la vocació entre les joves.

"Estem davant un repte fonamental: la nova societat i economia no poden estar constantment sota una mirada masculina", ha reivindicat Puig, amb Margarita Salas com a "símbol de l'ambició de les dones científiques" i una trajectòria que "transcendeix qualsevol disciplina, com a investigadora i ésser humà: Va ser una pionera que va lluitar de manera incansable contra la discriminació i la invisibilitat de les científiques al llarg de la història".

Nascuda a Canero (Astúries) l'any 1938, Salas va ser investigadora del CSIC en el Centre de Biologia Molecular 'Severo Ochoa' i va descobrir l'ADN polimerasa del virus bacteriòfag 'phi29', que té una aplicació crucial en biotecnologia -permet amplificar l'ADN de manera senzilla, ràpida i fiable-, per la qual cosa s'usa en medicina forense, oncologia o arqueologia com una de les patents més rendibles del CSIC. Va morir el dijous 7 de novembre del 2019 a Madrid a conseqüència d'una parada cardíaca.