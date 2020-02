"No vamos a entrar en un mercadeo de watios", señala Fernández (PSOE) sobre el estatuto electrointensivo

El dirigente regional ha realizado estas declaraciones en el transcurso de la visita que ha realizado a la empresa Windar Renovables del grupo Daniel Alonso, donde ha estado acompañado por su director, Orlando Alonso, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y la directora general de Energía, María Belarmina Díaz.

El gobierno nacional a lo largo de la tarde del lunes dará a conocer los detalles del estatuto electrointensivo, que las empresas de la región están esperando a conocer con urgencia, y el Principado también. "Los detalles que sabemos son desde la prensa, peor hoy saldrá a audiencia pública, y ahí revisaremos todo para que lo que proponen a nivel nacional, favorezca a nivel regional", ha comentado Enrique Fernández.

"Siempre hemos dicho que el proceso de transición energética debe ser un proceso justo y pausado, porque esto va muy rápido y necesitaremos aparte del estatuto, financiación autonómica para mantener el empleo industrial en Asturias", ha añadido el consejero.

"Lo único que esperamos hoy es que nos den buenas noticias desde Madrid, y sin entrar en detalles esperamos que este instrumento dé una mayor estabilidad, y una mejora e la competitividad de nuestra industria electrointensiva", ha finalizado el consejero.

PRIMER PARQUE EÓLICO-MARINO

En el transcurso de la visita del consejero a la empresa Windar Renovables, su director general, Orlando Alonso, ha planteado al repersentante regional de hacer el primer Parque Eólico- Marino de la Península Ibérica en Asturias y Galicia. "Portugal va a tener ya uno, y las dos regiones para explotar el mar cantábrico puede ser la ubicación perfecto para el primero en España", ha señalado Orlando Alonso.

"Le he pedido al consejero que agilice todos los trámites para poder llevar a cabo este proyecto, me ha dicho que está en ello, porque aunque Asturias no tiene un potencial eólico alto, técnicamente es viable, porque la tecnología avanza, y si perdemos potencial de watios por un lado, que mejor recuperarlo con este parque eólico-marino", ha finalizado Orlando Alonso.