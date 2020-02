El PP acusa al Ayuntamiento de Alcúdia de insertar publicidad privada irregularmente en la Cabalgata de Reyes

En un comunicado, los 'populares' han asegurado que el 'Pacte' de Alcúdia autorizó esta publicidad "sin demostrar el trueque establecido y sin pasar por intervención ni contratación".

La portavoz del grupo del PP en Alcúdia, Fina Linares, ha criticado que "todo se ha establecido de palabra" y que no se han respetado los cauces legales de la administración. "No sabemos ni porqué se ha dado permiso a la inserción de publicidad privada, ni sabemos a cambio de qué, ni sabemos porqué no pueden publicitarse otros comercios y empresas de Alcúdia", ha denunciado.

Linares cree que "debe haber responsabilidades políticas" por este asunto, que salpica a "uno de los eventos que debieran ser más especiales, mágicos y con la estética más cuidada del mundo". Así, ha lamentado que la Cabalgata se haya visto "ensuciada por adherir publicidad privada en las carrozas".

"Si aún así, no les importa romper la ilusión de los niños e insertar publicidad privada en sus carrozas, que lo hagan tal como marca la Ley", ha protestado Linares.

Además, el PP ha criticado que el Ayuntamiento se justifique en "que no tienen dinero para sufragar estos gastos, pero sí lo tienen para aumentar una nómina más de los concejales que gobiernan más dos altos cargos a tiempo completo".