Siete policías suspendidos por dar una paliza a un joven tras una protesta

Siete agentes del cuerpo de Carabineros en Chile han sido suspendidos por una paliza que han propinado a un joven tras una manifestación en la zona metropolitana de Santiago.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de enero, durante unos disturbios causados por la muerte de un aficionado del equipo Colo Colo en un accidente con un coche de los Carabineros.

Matías Soto participaba en las protestas cuando fue detenido por un agente. En vez de llevárselo a comisaría, lo apartó en una acera y comenzó a pegarle con una porra.

A la agresión se sumaron de inmediato otros agentes, que comenzaron a golpearlo con puños, porras y patadas. Tras 15 segundos de golpes, lo dejaron abandonado en el sitio. Los hechos fueron registrados por la cámara de seguridad de la vivienda frente a la que se perpetró la paliza.

Según el portal Bio Bio Chile, la víctima sufrió de varias contusiones graves y una fractura en el costado. Tras la agresión, los vecinos de la zona lo llevaron a un hospital para que fuera atendido.

Los Carabineros ya han abierto una investigación y ha suspendido a siete agentes. El coronel Eduardo Witt, de la prefectura Santiago Oriente, lo ha calificado de “inaceptable, excepcional y gravísimo”.

“Carabineros no va a tolerar que ningún funcionario se aparte de los protocolos y del marco legal correspondiente. Es excepcional porque los carabineros no hacemos esto, no estamos formados ni educados para estas situaciones”, aseguró Witt al portal.