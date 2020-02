Iboga Winter Fest farà vibrar València amb el ska llegendari de Bad Manners i el trance de P'tite Fumée

Davant la "gran repercussió i demanda de més Iboga" per altres zones, aquesta cita replica el Summer Festival que se celebra l'últim cap de setmana de juliol al costat de la platja de Tavernes de la Valldigna (València) com a referent internacional per als amants dels sons balkan, gypsy, swing, ska, reggae i les seues fusions.

El Winter Fest compta amb les actuacions de bandes de la talla dels llegendaris Bad Manners, els mestres del trance natural La P'tite Fumée, els enèrgics valencians El Tío La Careta, la formació 'trencapistes' creada per a l'ocasió Psyboga i la recent i sorprenent agrupació Mistah Godeh & Sweet Lemon Band.

El cartell del festival en la Sala Repvblicca es completa amb la presència dels dj's Partícula, Mad Pluma i Don Dub Selektah per a estimular les oïdes més exigents, avança l'organització en un comunicat.

Bad Manners és una banda d'ska formada en 1978 pel vocalista i líder del grup Douglas Trendle, més conegut com Fatty Bloodvessel. Pertany a la segona ona de l'ska o 'Two tone', moviment de ressorgiment d'aquest gènere dut a terme al costat d'altres formacions com The Specials o Madness, protagonistes del documental 'Danse craze'.

Van trencar tots els esquemes musicals i culturals existents, revivint el gènere amb un ritme més ràpid i cru, per la qual cosa també serà una delícia per als quals se citen en el pròxim Iboga Winter Fest de Madrid.

La P'tite Fumée és un dels grups més reconeguts de la nova escena del trance natural. Des que es va formar en 2014, el seu impacte en l'escena no deixa lloc a dubtes, com un referent internacional del gènere després de recórrer el món amb els seus apoteósicos directes.

La seua fusió entre les músiques del món, el techno i el psytrance els col·loca l'avantguarda de la música contemporània amb accents tribals. Després de dos edicions consecutives revolucionant l'escenari principal de l'Iboga Summer Festival, tornen al Winter Fest amb un espectacle explosiu.

El Tío La Careta va començar a destacar per la varietat musical d'estils en les seues cançons i un potent directe basat en una formació de nou músics. El llançament del seu primer àlbum, 'Levantando los pies del suelo', els va portar a diverses ciutats i festivals amb un missatge compromès, sumat a una actitud que enamora al públic.

Amb el doble CD 'Grita-rebélate', el seu objectiu va ser mantindre els dos aspectes que els caracteritzen: el seu estil musical i el missatge. Rock, funky, ska o reggae són alguns dels estils presents en aquest treball, sense oblidar sonoritats més actuals que busquen connectar el projecte amb les avantguardes musicals del moment.

PSYCHEDELIC TRANCE MADRILENY

Psyboga és un col·lectiu de productors i dj's de psychedelic trance d'Alameda de Osuna, mític barri de Madrid, nascut de la passió que va despertar en ells aquest gènere al voltant de l'any 2000, sense deixar de créixer i evolucionar des d'aleshores. Els seus integrants són Baeza, Psyberica, Prime Numbers i Noctua.

La seua presència i auge dins de l'Iboga representa l'interés del públic pels sons més psicodèlics de la música electrònica, que ja van començar a deslligar la bogeria a partir de la quarta edició del Summer Festival i que cada dia sumen adeptes.

Istah Godeh & Sweet Lemon Band és un nou projecte que va nàixer al gener de 2019 de la fusió del singjay valencià Mistah Godeh i d'una nova backing band anomenada Sweet Lemon Band, formada per nou membres.

Es caracteritza per una gran diversitat musical, ja que cada músic procedeix de diversos estils musicals: jazz, blues, clàssic, ska, reggae, punk, metall o hip-hop. Els seus directes, amb repertoris formats per composicions pròpies, són un malbaratament d'energia i missatge sobre el seu estil, visió i maneres de viure la vida.