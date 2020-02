La Junta señala que no le atañe "ninguna acción" en el proyecto de museo del mosaico romano de Cantillana

Todo gira en torno al mosaico romano descubierto en noviembre de 2017 en la calle Sacristán José Díaz Hidalgo de Cantillana, datado en el siglo II después de Cristo, coronado por un pozo ornamentado y acompañado de vestigios arquitectónicos del edificio romano en el que se encuadraba.

Tras el hallazgo, de gran impacto mediático, las teselas del mosaico y el resto de elementos descubiertos fueron extraídos para la restauración del conjunto en las actuales dependencias del Museo de Historia Local, al objeto su exposición provisional en dicho enclave.

Y es que dado que la localización original del hallazgo abarcaba un sector del subsuelo correspondiente al antiguo Pósito de Grano de la localidad, de propiedad municipal, se proyectaba la investigación arqueológica del citado edificio y su restauración como nuevo Centro de Interpretación de la Historia de Cantillana, que guarda no pocos vestigios de la antigua Naeva Romana, incluyendo tal proyecto la "recolocación" del mosaico en el lugar de su descubrimiento con su correspondiente musealización.

En ese contexto, el diputado autonómico de Adelante Ismael Sánchez formulaba el pasado verano de 2019 una pregunta a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, en torno al destino de dicho mosaico.

Avisando de que "esta obra singular se ubica en el Centro de Historia Local (de Cantillana), teniendo muy limitada la posibilidad de visitas al no contar con apoyo de las administraciones" superiores, y mientras el Ayuntamiento promovía la mencionada rehabilitación y transformación del edificio del Pósito de Grano como futuro Centro de Interpretación de la Historia local, Ismael Sánchez pedía a la consejera que aclarase si su departamento pensaba "dotar al edificio facilitado por el Ayuntamiento de condiciones técnicas, plan de actividades, horario, personal y fondos específicos".

"INTEGRAR LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS"

Frente a ello, la respuesta de Patricia del Pozo, fechada el pasado 20 de septiembre de 2019 y recogida por Europa Press, detalla que en efecto, tras la extracción y restauración del mosaico, el mismo "fue instalado en el Centro de Historia Local de Cantillana", cuyo Ayuntamiento "ha impulsado un proyecto de investigación arqueológica del antiguo Pósito de Grano, con intención de integrar los restos arqueológicos y proceder a la recolocación in situ del mosaico hoy ubicado en el Centro de Historia Local".

Patricia del Pozo precisa que "posteriormente", han sido acometidas excavaciones arqueológicas en el antiguo Pósito de Grano y la antigua zona portuaria de Cantillana, dentro del proyecto destinado a habilitar el citado edificio municipal como "futuro Centro de Interpretación de la Historia de Cantilla-Naeva", defendiendo que su consejería "realiza un seguimiento de las actuaciones municipales en el ejercicio de sus competencias de tutela".

No obstante, la consejera avisa de que el Centro de Interpretación de la Historia de Cantillana, "no figura anotado preventivamente ni inscrito definitivamente en el Registro Andaluz de Museos", mientras la Consejería de Cultura "tampoco" ha "recibido hasta la fecha ninguna solicitud y proyecto para su autorización" merced a la Ley 8/2007 de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía. Por eso, indica Patricia del Pozo que a la Consejería de Cultura no le "corresponde realizar ninguna acción sobre este centro" en lo que al "ámbito museístico" se refiere.

"Con carácter general, esta consejería aporta medios técnicos, personal, contenidos y programación a las bibliotecas, archivos, centros de documentación, museos, conjuntos y enclaves patrimoniales de los que es titular o cuya gestión tiene atribuida, no correspondiéndole hacerlo en instituciones municipales, provinciales ni propias de otras administraciones, con las que sí se mantienen relación de asesoramiento y colaboración en diferentes materias", aclara Patricia del Pozo, concluyendo que dado que su departamento trabaja "en la creación de una nueva línea de ayudas a los ayuntamientos para la conservación del patrimonio histórico, a la que podría acogerse la iniciativa" de Cantillana.