PP acusa a Sánchez de "asfixiar" económicamente Andalucía por "saldar sus deudas con quien aseguran su sillón"

Según ha informado el PP en una nota de prensa, Rojas ha asegurado que esta actitud, a su juicio, sucede porque desde el PSOE "no asumen que los andaluces han optado por un cambio político y por ello, pretenden pagar a nuestra costa la deuda que han adquirido con los independentistas y proetarras, quienes le han asegurado su sillón en Moncloa".

Así, le ha reprochado su "traición" a los intereses de Andalucía y al "modelo autonómico del título VIII de la Constitución, premiando a los que quieren romper esos principios constitucionales y a los que van en contra de esos valores que entre todos debemos defender".

"Es increíble", ha declarado, teniendo en cuenta que "no ha parado de derrochar" en la estructura de su nuevo Gobierno, "donde ha multiplicado por tres la asesorías y los altos cargos, una situación sin precedentes" y, sin embargo, "se niega a pagar lo que debe a las comunidades autónomas, entre ellas a nuestra tierra".

Rojas ha proseguido afirmando que "la traición" de Pedro Sánchez y la ministra Montero con los andaluces y con el modelo autonómico se ha consumado con hechos como la "asfixia económica", restándole a los andaluces recursos que les corresponden "por justicia" y que son esenciales para los servicios básicos, entre los que ha mencionado políticas sociales, la sanidad o la educación.

Asimismo, ha recriminado al ejecutivo presidido por el socialista Sánchez, que "dificulten de todas las maneras posibles que Andalucía se financie en condiciones ventajosas y pretendiendo intervenir las cuentas".

En este sentido recordó que este "hurto" a los andaluces se ha realizado de forma "sectaria y sin dar explicación alguna". Se ha referido así a la negativa del ejecutivo central a devolver los 537 millones del IVA, "que son de los andaluces", un hecho por el que "la Junta llevará al Gobierno de Sánchez a los tribunales" y "se lo vamos a reclamar todos los días a Pedro Sánchez y a su gobierno".

"Tampoco han pagado los 52 millones más de las entregas a cuenta de 2019, al igual que han restado 75 millones de euros en las entregas a cuenta de este 2020", ha comentado.

"Esta es la estrategia política del PSOE, el sectarismo", ha lamentado el diputado nacional del PP, insistiendo en que "el Gobierno de España no ha expresado su voluntad de corregir la infrafinanciación que sufre Andalucía, abordando el tema de las reforma del actual sistema de financiación autonómica".

En esta línea ha recordado el cambio de criterio de los socialistas, "cuando no dirigían el Gobierno de España decían que a Andalucía le corresponderían cuatro mil millones de euros más cada año. Ahora, no solo fingen no recordarlo, sino que tampoco han atendido la petición del presidente la Junta, Juanma Moreno, para mantener una reunión, dialogar y consensuar soluciones".

Carlos Rojas ha aseverado que "si Andalucía está hoy infrafinanciada es por culpa del sistema acordado en su día de manera bilateral entre el PSOE de Zapatero y los independentistas de ERC, un acuerdo que ha contado con el aplauso de Susana Díaz".