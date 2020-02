Un informe conclou que el projecte d'ampliació del Port de València augmentarà l'erosió de les platges del sud

Segons aquest estudi, el dragatge del fons marí que s'ha de dur a terme per a permetre el pas de 'megabucs' de 300 metres d'eslora i 18 metres de calat provocarà que les ones vagen més de pressa, siguen més altes i tinguen més força per a erosionar el litoral, "un risc afegit" davant futurs temporals, atés que "l'energia que manté les platges en equilibri despende de l'onatge".

Així ho ha advertit aquest dilluns el professor Pery en una trobada amb la premsa en el qual ha reclamat una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per a l'avantprojecte constructiu d'ampliació del 2018, que segons ha argumentat té importants diferències amb les quals compta la DIA de l'any 2007 i "solament té en comú el dic d'abric ja construït i fins i tot eixe element es modifica amb una ampliació".

En la seua anàlisi, el catedràtic subratlla que el volum a dragar en l'avantprojecte del 2018 és 14 vegades superior a l'autoritzat per la DIA del 2007", de manera que passa d'1,3 milions de metres cúbics a 21,3 milions.

Segons ha explicat, el dragatge previst crea una rasa d'uns 1.200 metres d'ample perpendicular a la de les ones més freqüents, les conseqüències de les quals "s'obvien" en l'avantprojecte del 2018 amb l'argument que "com els dics no ixen de la Zona 1" però no té en compte que els canvis de direcció, velocitat i altura de les ones estan directament relacionats amb la profunditat dels fons que recorre.

En aquest punt, preguntat per la possibilitat -que va avançar Valencia Plaza- que el Port de València renuncie al dragatge del fons marí davant del Saler, Pery reclama que ho explique "per escrit", atés que ho veu "incompatible" amb el 'leitmotiv' pel qual es va decidir escometre l'ampliació, captar grans bucs de 18 metres de calat. De no dragar, pel canal d'entrada a la nova dàrsena no podrien passar vaixells de més de 13 metres de calat, amb el que seria "pitjor" que la que ja té i no tindria sentit, ha assenyalat.

Respecte a les demolicions, no contemplades en la DIA del 2007, del contradic nord i els molls per a creuers actuals, l'informe avisa que "la demolició implica mobilització de sediments que poden quedar en suspensió i impactar en les comunitats que viuen en el fons marí, en aigües i en la superfície" pel que exigeix una anàlisi prèvia de procediments d'extracció i en quines condicions del mar es pot realitzar, així com les comunitats sensibles en l'impacta.

Sobre la prolongació en 505 metres del dic est exterior per a mantindre la distància de parada dels bucs, el professor Pery apunta que "modificarà totalment el règim de l'onatge a l'entorn del port". Així mateix, adverteix d'una "preocupant falta de seguretat en l'estabilitat dels dics nord i est".

Segons Pery, "aquest risc no es contempla en l'avantprojecte 2018 i l'escullera proposada no faria més que protegir el terreny de possibles erosions, però en cap cas garantir l'estabilitat del dic".