Santa Cruz invita al artista Freddy Chalk a plasmar su obra en la ciudad

Patricia Hernández y Freddy Chalk hablaron del malentendido que ha generado que el propio artista de origen italiano borrara una copia de la obra 'El señor de la columna' de Caravaggio tras darla por concluida.

Chalk trasladó a la alcaldesa que es un hábito propio del arte efímero y que una vez que está la obra terminada, y que puede ser pasto de las pisadas, la lluvia o el viento, la borra "para que algo tan bello no se convierte en un borrón sucio".

Tanto la alcaldesa como la responsable de Cultura trasladaron a Freddy Chalk la idea de abrir vías destinadas a que este tipo de arte que ha encontrado tanto respaldo entre la población chicharrera no sea tan efímero, sino que pueda consolidarse y forme parte de las calles de la ciudad de forma permanente.

La propuesta ha entusiasmado al artista, puesto que trasladó a los miembros de la corporación presentes en el encuentro que la ciudad Santa Cruz, tiene unas "condiciones únicas" para el arte urbano.

Por su parte, Florentino Guzman y Chalk bromearon sobre el malentendido de que fuera Policía Local la que borrara la pintura e incluso el artista aclaró que él sabía que era una equivocación y que los agentes no tenían nada que ver, puesto que durante las más de 20 horas que le llevó terminar 'El Señor de la columna', numerosos policías pasaron por allí y no solo no llamaron la atención, sino que además le hicieron gestos de aprobación como guiño de ojos o pulgares hacia arriba.