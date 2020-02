(AV) Agricultores y ganaderos advierten que están al límite y "asfixiados" y saldrán a la calle el 21 de febrero

Así lo han denunciado los máximos dirigentes en Murcia de COAG, UPA y Asaja-Murcia, Miguel Padilla, Marcos Alarcón y Alfonso Gálvez Caravaca, respectivamente, quienes han advertido que "el incremento de los costes de producción ha sido tan brutal en estos tres últimos años que en dos o tres años la reconversión de agricultores y ganaderos en Murcia será tremenda".

"No faltará agricultura, pero no habrá agricultores ni ganaderos", ha manifestado Padilla, quien ha confesado que no ha conocido una situación de "endeudamiento bancario" como la que atraviesa el sector agrario actualmente.

Según Marcos Alarcón, de UPA, "nunca antes la inmensa mayoría de los productos tenían precios que estaban por debajo de los costes de producción", por lo que ha reclamado una alternativa a esta situación o, en caso contrario, una "muerte digna, porque tiene que haber una transición, se nos tienen que garantizar unos ingresos mínimos".

Aunque avisan que la "gran explosión", como lo ha denominado Padilla, será este año, aseguran que la situación de agricultores y ganaderos "es de auténtica desesperación".

La manifestación del día 21, bajo el lema 'Sin agricultores y ganaderos, ¿qué comeremos mañana?', no será la única, alertan, ya que "de no haber respuesta contundente por parte de las administraciones continuarán", porque la situación del campo "es muy difícil, extrema, el endeudamiento económico nos arrasa", indica Padilla.

El recorrido está aún por decidir en esta manifestación conjunta de las tres organizaciones, aunque tienen claro que "implicará" tanto al Gobierno regional como al Estado, tras lo que han hecho un llamamiento al resto de sectores para que se sumen a esta iniciativa, que esperan que sea "contundente, masiva y sin incidentes" y con presencia de tractores.

