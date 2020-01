Tu horóscopo diario: sábado 1 de febrero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 1 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te planteas ciertas metas que no son imposibles y que sabes que las puedes alcanzar si te lo propones y vas realizando con mucha cabeza cada paso que des. Hoy encontrarás muchas informaciones que te lleven a ampliar tus conocimientos para llegar al éxito.

Tauro

La naturaleza es un lugar en el que te encuentras muy a gusto y sin sentir presiones de ningún tipo. Si no estás cerca de ella, procura dar un paseo donde puedas ver algo que te recuerde a los grandes espacios naturales: un jardín o un parque. Son lugares con alma.

Géminis

Hoy será un día totalmente de descanso, en el que no vas a querer tener muchas ocupaciones ni compromisos. Pero algo o alguien pueden descabalar algo esos planes de tranquilidad que te has propuesto. Intenta no ponerte de demasiado mal humor.

Cáncer

Todo lo que signifique comunicación estará hoy muy bien aspectado para ti, en especial la comunicación afectiva. Una persona muy cercana te va a invitar a pasar un día lleno de charlas y comprensión. Disfrutarás de él si te dejas llevar sin poner barreras.

Leo

Te vas a sentir muy cerca de alguien que sufre o que está pasando una mala racha y eso es algo que harás de una manera absolutamente generosa y desinteresada. Continúa en esa línea y procura que nadie se meta en los motivos que tienes para hacerlo.

Virgo

Es importante que intentes tener más capacidad de adaptación ante una circunstancia sobrevenida que no esperabas y que puede cambiar tu concepto de muchas cosas. Debes mirar en tu interior para hallar la respuesta a esa nueva situación de tu vida.

Libra

No todo lo que creas que puede salir hoy mal, va a salir. Debes desterrar esa mirada negativa y pesimista que hoy te ronda. Si te sientes así, lo mejor es que no te quedes en casa dándole vueltas a la cabeza. Cuanto más aire fresco entre en ella, mucho mejor.

Escorpio

Te animas a una cita que en principio no te convencía mucho y que realmente es un poco arriesgada porque no conoces casi nada a esa persona. Está bien que vayas, pero sin perder de vista la precaución en todos los sentidos, tenlo en cuenta.

Sagitario

Será bastante ajetreado el día porque estarás pendiente de muchas cosas domésticas que necesitarás para la semana que viene y lo cierto es que puede que sea un poco agobiante. Necesitarás descansar después, así que busca una noche casera y tranquila.

Capricornio

Después de ayer, hoy necesitas estar mucho a tu aire, hacer lo que te apetezca e incluso alejarte del bullicio o de sitios ruidosos. Debes tomar una decisión importante y por eso te conviene pensar sin interferencias. No te pongas límites.

Acuario

En ocasiones tienes creencias o actitudes que te limitan porque crees a pies juntillas lo que los demás opinan que te conviene. Eso no es cierto y cuanto antes te des cuenta de que debes abandonar esas ideas limitantes, mejor te sentirás. Busca la luz.

Piscis

No te sientas mal si alguien no puede quedar contigo. Piensa que debe organizar su vida y sus horarios y quizá tu has recurrido a su compañía en el último momento y a tu conveniencia. Ya habrá otro momento, dedica tu tiempo a leer o escuchar música, será provechoso.