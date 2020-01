Colau expulsa del pleno a un hombre por interrumpirlo con el grito "¡Somos españoles!"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expulsado del pleno del Ayuntamiento a un hombre que lo ha interrumpido desde la tribuna de invitados, mientras se debatían los presupuestos de 2020, con gritos como "¡Somos españoles! ¡Qué vergüenza!". Portaba una bandera española y todo apuntaba a que quejaba de que el pleno se hiciera en catalán.

Colau le ha pedido reiteradamente que callara, pero no ha dejado de gritar y finalmente la alcaldesa ha decidido echarle de la sala. Entonces, un agente de la Guàrdia Urbana se lo ha llevado de la tribuna.

Cuando ha sido el turno de Luz Guilarte (Cs), esta ha reprochado a Colau que expulsara al hombre, porque minutos antes había habido una protesta sindical y no se les había echado. "Ha sido rápida y veloz con él", ha afirmado Guilarte, a lo que la alcaldesa ha respondido que "se confunde" porque lleva "poco tiempo" como concejal.

"La ciudadanía puede expresarse pero no interrumpir el pleno, la prueba es que este mismo señor mostraba la bandera hace mucho rato y nadie le ha dicho nada", ha añadido Colau. "No se puede interrumpir el pleno y este señor no quería callar", ha continuado.