Cuando tenían 14 años, Ryan Gosling y Justin Timberlake apostaron quién besaría a Jessica Simpson... y uno ganó

Por muy famosos que sean, y aunque haya aspectos en los que nos parezcan seres de otro planeta, las celebrities pasan por las mismas experiencias vitales que cualquier persona. Incluso durante la juventud y la adolescencia, época en la que todo el mundo comete las mismas locuras. En esta etapa, los ahora ya mundialmente conocidos Jessica Simpson, Ryan Gosling y Justin Timberlake participaban en The All New Mickey Mouse Club, un programa estadounidense de sketches y canciones donde comenzó su amistad. Fue allí donde, Gosling y Timberlake hicieron una apuesta que involucraba a la cantante y diseñadora, y que uno de ellos cumplió diez años después.

Ha sido la propia Jessica Simpson durante su intervención en el programa Jimmy Kimmel Live, la que ha contado una anécdota con Justin que ocurrió en 2006, cuando ella se acababa de divorciar de Nick Lachey. "Después de mi divorcio, y cuando él acababa de salir de una relación, estábamos un día en mi casa y nos dimos un beso nostálgico", ha contado la también actriz. Sin embargo, y aunque aquello parecía "muy interesante", tras el beso, el cantante sacó su teléfono móvil y se puso a escribir.

Esa actitud desconcertó a Jessica, quien pensó en que "ojalá no le estuviera escribiendo a otra chica" o en que quizás "había sacado demasiado la lengua". Pero, lo que ella no imaginaba es que Justin Timberlake y Ryan Gosling habían apostado a ver quién era el primero que conseguía besarle. Así que "lo que estaba haciendo era escribir a Ryan para decirle que había ganado la apuesta". Entre risas, la diseñadora también ha comentado que aquello fue una pequeña decepción puesto que no iban a volver a besarse.

Más de diez años de apuesta

Jessica ni siquiera sabe cuál fue la apuesta, pero sí que es consciente de que se gestó cuando los tres estaban grabando The All New Mickey Mouse Club, es decir, cuando Ryan y Justin apenas tenían 14 años. Ambos tuvieron que esperar más de 10 años para que uno ganara el desafío. Simpson aprovechó para comentar a quién hubiera besado ella con esa edad: "A mí me gustaba Ryan, había algo muy dulce en él, pero Justin ganó la apuesta", concluyó.

Con su intervención en el programa, en la que Jessica no dudó en reír y en disfrutar, la diseñadora deja atrás un mes difícil en el que ha hablado, por primera vez, de los abusos sexuales que sufrió en su infancia.