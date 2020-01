Un jutjat anul·la 44 multes de l'Ajuntament a Lime per ocupar la via pública amb patinets elèctrics

Així consta en una sentència facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en la qual la sala estima el recurs presentat per la companyia, de manera acumulada, contra les 44 sancions del regidor delegat de Control Administratiu de l'Ajuntament.

Lime al·legava vulneració del principi de tipicitat en l'exercici de les potestats sancionadores; infracció del principi de culpabilitat; indefensió en haver-se rebutjat sense motivació proves i infracció del principi de proporcionalitat.

Segons es considera provat en la sentència, Lime va iniciar l'estiu del 2018 una activitat de lloguer de patinets elèctrics a València sense demanar cap autorització per a l'ocupació del domini públic a l'Ajuntament. Els dies 30 d'agost i següents, la Policia Local va requisar un total de 44 d'ells, desplegats per diverses vies, i el consistori va incoar expedients sancionadors, un per cadascun dels requisats, que van acabar amb multes per 750 euros cadascuna.

No obstant açò, per a la sala, de l'examinat es desprèn que l'activitat de l'empresa no estava regulada en l'ordenança i considera que la infracció d'ocupació del domini públic només pot ser comesa quan es realitza sense títol habilitant alguna de les activitats per a la qual l'ordenança preveu i regula un títol habilitant.

En aquest cas, l'activitat no estava regulada, no hi havia normativa per a poder obtindre un títol habilitant per a aquesta activitat i, en conseqüència, no es podia cometre la infracció en qüestió.