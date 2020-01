Los grupos parlamentarios exigen el cobro de los 78 millones del IVA y el PSIB "no descarta" la vía judicial

Así lo han manifestado los representantes de cada formación política después de la Junta de Portavoces. En relación a los otros integrantes del Govern, la diputada de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha añadido que "seguirán presionado y reclamando" el dinero pendiente al Estado y el diputado de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha pedido "firmeza" a la presidenta del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, y que "se reconozca la deuda".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó este martes que la no devolución de los 2.500 millones de euros del IVA autonómico de 2017 a las comunidades autónomas se debe al bloqueo del PP al proyecto de Presupuestos de 2019 que corregía el cambio normativo aprobado por el exministro Cristóbal Montoro, y aclaró que el Ejecutivo no se queda ese montante, ya que "no existe" al haberse producido el ajuste en términos de Contabilidad Nacional hace dos años.

"Es una irresponsabilidad y un nuevo engaño que nos obliga a revisar la relación con el Estado, es el Gobierno de Sánchez quién ha dejado prescribir el pago. Un precepto de la Ley Montoro que ha hecho suyo Montero", ha criticado Ferrày ha defendido la soberanía fiscal de Baleares como "única vía" para acabar con la "sistemática asfixia económica" desde Madrid.

COMPANY: "ARMENGOL DEBE RECLAMAR EN LOS TRIBUNALES EL IVA"

Por otro lado, el portavoz del PP en el Parlament, Biel Company, ha informado que han presentado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir que al Govern que reclame en los tribunales el pago de esta cantidad si el Gobierno e Iglesias no cumplen son su obligación antes del 1 de marzo.

"Pedro Sánchez, el que tenía que ser el salvador de Baleares y con quien, según dijo Armengol, viviríamos mejor, es el mismo que se niega a pagarnos los 78 millones que nos corresponden", ha dicho el portavoz del PP.

Cano, en respuesta a Company, ha considerado que el PP está siendo "cínico" e "hipócrita", ya que "son unos recursos que el ministro Montoro no transfirió en 2017 por un cambio en la mensualidad del IVA que se sacó de la manga y del cual ahora se pagan las consecuencias".

En este sentido, Cano ha insistido en que estos 75 millones estaban contemplados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que PP y Cs votaron en contra, del mismo modo que ha recordado que dichos grupos "evitaron en el Senado ampliar el margen del límite de déficit de las autonomías, lo cual permitía Bruselas y suponía 65 millones de euros extras para Baleares".

FONT: "YLLANES SERÁ UN DOLOR DE CABEZA PARA EL GOBIERNO QUE SE CURA CON JUANOLAS"

Por su parte, el portavoz de El PI en el Parlament, Jaume Font, ha criticado la actitud del vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, y ha considerado que "el dolor de cabeza" que aseguró ser para el Gobierno con las prioridades de Baleares se "curará con Juanolas". El PI le preguntará sobre ello en el pleno.

"Es evidente que la vergüenza de no pagar los 78 millones de euros constata que el PP y el PSOE son las dos caras de una misma moneda. Por no enseñar los pies ante Bruselas son capaces de quedarse todo lo que han quedado las personas que viven en las Islas", ha criticado.

La portavoz adjunta de Cs al Parlament, Patricia Guasp, también ha censurado el "dinero retenido". "Antes tenían la excusa de que era un Gobierno en funciones y ahora que es estable, según dicen, tampoco va a venir", ha criticado.

Por otro lado, durante su intervención, Ferrà ha censurado las palabras de Montero, advirtiendo las comunidades autónomas de no usar 'España noes roba' y ha argumentado que "su pésima gestión ha es la que precisamente fomenta esta percepción".

COMPANY, EN CONTRA DE UNA 'AEROTASA' QUE PENALIZARÍA A BALEARES

En otro orden de cosas, Company ha señalado que desde el PP se contraponen a una a una ecotasa aérea, ya que "supondría un nuevo agravio para los residentes insulares". "No nos fiamos de la matización de ha hecho la ministra Ribera tras el revuelo formado, afirmando que no afectará a los territorios insulares".

El 'popular' ha considerado que el Gobierno está "obsesionado" con dificultar la movilidad de los territorios insulares, en los que "el avión es la autopista con la península y el continente".

"Primero fue Ábalos el que puso objeciones al descuento del 75 por ciento y ahora es Ribera la que amenaza con encarecer todavía más los desplazamientos de los residentes en Baleares", ha lamentando, añadiendo que "mientras eso sucede, la presidenta Armengol agacha la cabeza y calla".