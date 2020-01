El TSJCV rebutja el recurs d'Echávarri pel 'cas Comerç' i li augmenta la pena d'inhabilitació a 12 anys

20M EP

La Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rebutjat el recurs interposat per l'exalcalde socialista d'Alacant, Gabriel Echávarri, contra la sentència de l'Audiència que li condemnava per prevaricació administrativa en el 'cas Comerç' i eleva de huit a 12 els anys d'inhabilitació que li corresponen, per "estricte mandat legal".