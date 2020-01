La Comunitat pondrá en marcha una Comisión de Expertos para dar respuestas "eficaces" a la crisis climática

Así lo ha avanzado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, durante su intervención en un desayuno informativo de la tribuna 'Fórum europa. Tribuna Mediterránea' que ha tenido lugar en el Hotel Las Arenas.

La consellera, quien ha recordado a las 13 víctimas mortales como consecuencia del temporal 'Gloria' -cinco de ellas en la Comunitat-, ha afirmado que esta "tragedia" es una "dolorosa advertencia de que la crisis climática no es una cuestión menor. No puede ser negada ni relativizada".

"El temporal 'Gloria' -ha añadido- ha dejado un reglero de destrucción en playas, viviendas, negocios y en un sinfín de infraestructuras". La Generalitat está evaluando daños, preparando ayudas y coordinando trabajos de recuperación de las zonas afectadas.

La consellera ha insistido en que es una "catástrofe repetida" que castiga cuando "aún perdura el recuerdo de la 'Dana' en septiembre; y lo peor es que lo sabíamos", ha dicho. "Desde hace años la ciencia nos está alertando, con lo que debemos prepararnos más y mejor porque en cualquier momento sufriremos sucesos similares o de mayor virulencia. Episodios que antes eran excepcionales se han convertido en frecuentes por la acción humana", ha lamentado.

Así, ha afirmado que "está fuera de toda discusión" que el concepto de cambio climático debe de ser sustituido por emergencia climática. "Hemos llegado a esta situación porque los poderes públicos y económicos han desoído los avisos procedentes del ámbito científico y ahora pagamos las consecuencias", ha añadido.

Bravo ha apunto que, ante estos acontecimientos, la Generalitat va a mejorar el modelo de respuesta a las emergencias provocadas por el cambio medioambiental: "En breve pondremos en marcha una Comisión de Expertos que nos ayude a elaborar nuevas estrategias de Protección Civil que nos aporten respuestas novedosas y eficaces".

No obstante, ha advertido de que "nadie espere fórmulas mágicas porque el riesgo no es cero". A su juicio, "no hay que escatimar esfuerzos en formación para profesionales y en dotación porque ante futuros peligros podamos minimizar riesgos, rescatar personas, salvaguardar infraestructuras y bienes y recuperar cuanto antes la normalidad".