Bravo cree que los delitos de sedición y rebelión tienen penas "desproporcionadas" y ve "adecuada" una revisión

Bravo se ha pronunciado en estos términos en un desayuno informativo de la tribuna 'Fórum europa. Tribuna Mediterránea' al ser preguntada por su opinión sobre las penas de los delitos de sedición y rebelión.

La consellera ha afirmado, a título particular, que ambos delitos "han tenido una pena desproporcionada": "Esta es mi visión, pero no por lo acontecido en los últimos años ni por lo derivado de la sentencia del 'procés'", ha puntualizado.

A su juicio, son tipos penales que "tienen difícil encaje en el marco europeo" y desde esa condición de jurista considera que una revisión de los mismos "parece adecuada", ha dicho. "Otra cuestión -ha agregado- es la oportunidad del momento, pero el Parlamento es soberano y adoptará las decisiones que considere más oportunas", opina.

Por otro lado, la consellera, preguntada por el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado, ha destacado que es una "excelente" fiscal que tiene un currículum "incuestionable".

Se ha mostrado "convencida" de que va a ejercer el cargo "desde la independencia que siempre ha defendido y con plena autonomía más allá de todo el ruido al que hemos asistido estos días". En este punto, no obstante, ha indicado que "en ocasiones no está de más escuchar las advertencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando habla de garantizar no solo la imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad".

En cualquier caso, a su entender, "lo más importante" es mirar al futuro: "Creo que Dolores Delgado va a ser una buena fiscal general y estoy segura de que, pese a las circunstancias que rodearon el nombramiento, va a ejercer una gran labor para una institución que ha estado demasiados años denostada. Es una institución poco conocida", ha añadido.

"NO HA DESATADO LA APOCALIPSIS"

Por otro lado, Bravo, durante su discurso, se ha referido a la situación política tanto en España como en la Comunitat y ha ensalzado que haya un Ejecutivo central formado "gracias a un complejo proceso de debate, negociación y consenso con todas aquellas fuerzas políticas que no se han negado a dialogar".

Ha indicado que el nuevo Ejecutivo "no ha desatado el Apocalipsis ni tampoco lo hará en el futuro", al tiempo que ha subrayado que "desde hace años los procesos electorales muestran una España plural, que rechaza modos jerárquicos de convivencia", ha dicho.

Bravo ha recordado que hace cuatro años y medio que se integró en el Consell, "nacido de una coalición progresista que puso rumbo a una nueva etapa con reconstrucción social y económica", ha aseverado. El gobierno del Botànic, ha añadido, "ha asumido con responsabilidad la confianza en las urnas".

Este ejecutivo autonómico, ha dicho, "existe para dar respuesta a los problemas de nuestra sociedad, que es para lo que se inventó la política y para encarar retos: la emergencia climática, la lucha por la igualdad de la mujer, la reducción de desigualdades y para garantizar derechos de inmigrantes y refugiados".

"El Botànic es un gobierno plural y desde esa pluralidad hemos aprobado el presupuesto para 2020 más elevado de la historia de la Generalitat", ha dicho, para agregar que "nada impide replicar este modelo en el ámbito estatal". "La clave está en no tener miedo al debate si con él se busca consenso para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Esta es la receta y, así, el primer Gobierno central de coalición caminará por la senda del éxito", ha aseverado.