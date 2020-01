El cardenal Cañizares defèn la llibertat educativa i pregunta: "Es vol ressuscitar una nova dictadura?"

En la seua missiva, l'arquebisbe de València assenyala que "és tan evident que pertanyen als pares" que no s'hauria d'emprar "ni un minut a discutir-ho". En el paradigma en què se situa la ministra qüestiona "on queda la llibertat d'ensenyament, la llibertat religiosa i moral i quin espai queda per al que no siga el pensament únic i dominant".

"Així es pensa progressar? Açò és un retrocés molt gran. Ho sent. Ha d'aclarir-se el Govern i no falsejar ni enganyar, perquè va contra el ben comú, objectiu ineludible que hauria de buscar-se", afig.

Segons explica Cañizares, "és veritat comunament admesa que competeix a la família, als pares, el dret i el deure originari d'educar a la persona humana, als fills, quan persones que són" i "solament els sistemes dictatorials, les dictadures, afirmen que aquest dret-deure de li correspon a l'Estat perquè els fills no són dels pares, no pertanyen als pares, sinó a l'Estat".

Els pares, "engendrant en l'amor i per amor una nova persona, que té en si la vocació al creixement i al desenvolupament, assumeixen per açò mateix l'obligació d'ajudar-la eficaçment a viure una vida plenament humana", assegura citant Joan Pable II.

Considera, així, que "la família, comunitat de persones, està al servici de la vida" i "aquest servici de la vida per part de la família no acaba, com és obvi, en la mera transmissió de la vida, sinó que es perllonga en eixa "procreació" incessant que és l'ajuda permanent i eficaç dels pares al nou ésser humà a viure una vida verdadera i autènticament humana per mitjà de l'educació".

"L'educació és també un servici a la vida. La família és l'estructura de l'amor on es descobreix l'esdeveniment meravellós de la vida: on s'aprèn a estimar, on pren cos de veres la llibertat, i on s'aprèn a ser verdaderament i plenament home", ha agregat.

Per al cardenal, "la família és la gran escola de la societat" i "constitueix el lloc natural i l'instrument més eficaç d'aprenentatge i realització del ser home, així com de personalització de la societat" i "no pot ser suplantada per res ni per ningú".

"Així ho reclama no només el ben privat de cada persona humana sinó el bé comú, el bé de la societat, inseparable sempre del bé de la persona. La societat està, ha d'estar, al servici de la família i de la persona, també en el camp de l'educació; ha de respectar-la i promoure-la, també en aquest camp; no pot substituir-la de cap manera, ni envair la seua inalienable missió", afirma.

Per açò, pregunta: "Es vol tornar al passat i ressuscitar una nova dictadura? Perquè l'article 27 de la Constitució, clau de la Llei Fonamental de la nostra nació, reconeix i garanteix aquest deure i dret dels pares".