L'Ajuntament de València aborda la reforma de l'Albereda amb "un plantejament obert" quant a àmbit i usos

El consistori, que ha arrancat aquest dilluns juntament amb el Consell Valencià de Cultura (CVC) i el Col·legi d'Arquitectes la comissió de treball per a repensar aquesta via com a pas previ al concurs d'idees, ha precisat que serà aquesta convocatòria la que decidisca com serà després de la seua remodelació.

Així ho ha indicat l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, després de la primera reunió d'aquesta comissió, en la qual han participat també la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez; el vicealcalde i edil de Jardins, Sergi Campillo, i el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Ribó, preguntat per si la idea final és que tot l'espai que ocupen en l'actualitat els estacionaments es convertisca en per als vianants ha dit: "això ho dirà el concurs". "Hi ha gent que pensa que ha de ser tot per als vianants i uns altres que pensen que pot haver-hi un carril bici, un carril de cotxes o un aparcament subterrani", ha exposat.

L'alcalde ha explicat que eixes qüestions són les que se'n van a abordar en els pròxims quinze dies, el termini de temps que s'han donat els membres de la comissió de treball reunida aquest dilluns per a mantindre una nova trobada.

"És un procés complex. Tant la plaça de la Reina, com la plaça de Bruges i la plaça de l'Ajuntament són processos complexos dilatats en el temps", ha afirmat la vicealcaldessa. No obstant açò, ha assenyalat que l'equip de govern té com a "prioritat" que la reforma del passeig de l'Albereda es puga desenvolupar "aquesta legislatura".