Localitzen en bon estat el ciclista desaparegut a Fredes

Aquest home va eixir a fer una ruta de Fredes a la Pobla aquest diumenge i des de les 16 hores no va haver-hi cap contacte amb ell. En no tornar a casa es va engegar un dispositiu de cerca format per dos dotacions de bombers del consorci, una unitat de bombers forestals i un equip de la Unitat de Rescat de Muntanya.

A primera hora d'aquest dilluns s'ha sol·licitat al 112 la mobilització d'un helicòpter per a ajudar en les tasques de cerca juntament amb bombers, forestals, la Guàrdia Civil i voluntaris. A més, s'han engegat vehicles específics de rescat en neu.

Finalment han sigut uns companys del ciclista els qui li han localitzat. Els bombers van a col·laborar en el seu trasllat fins a Colònia Europa a Fredes i es manté el dispositiu fins que tots els efectius tornen al punt de trobada.