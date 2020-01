Principado reclama una financiación basada en el coste de los servicios "para que no haya vencedores y perdedores"

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en Proaza, dos días antes de que se reanude la mesa para el estudio de la financiación autonómica con todas las formaciones parlamentarias. Según la consejera así se busca desde el Ejecutivo "mayor poder ante Madrid y el resto de autonomías al llevar una postura de fuerza".

En ese sentido, Cárcaba ha señalado que el Gobierno quiere defender que de cara a la reforma de la financiación autonómica se tengan en cuenta aquellas variables que permitan conocer los niveles de gasto de cada territorio.

"Todos estamos de acuerdo en que tiene que ser una negociación unilateral donde las comunidades autónomas pongan sobre la mesa cuales son sus necesidades", ha afirmado, para añadir que el Principado va a defender un modelo basado en las necesidades de gasto.

"Creo que es un modelo que es bueno para los ciudadanos y que no plantea enfrentamiento entre las autonomías. Valoramos el tener en cuenta el coste efectivo de los servicios frente a la capacidad fiscal de cada comunidad, esto implica que no hay vencedores y perdedores, que así un ciudadanos no se vea perjudicado según donde sea el territorio donde viva", ha señalado.