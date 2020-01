Salma Hayek se disculpa en Instagram por recomendar el controvertido libro 'Tierra americana' sin haberlo leído

Salma Hayek ha pedido disculpas por haber recomendado la controvertida novela Tierra americana, de Jeanine Cummins, sin haberla leído.

La novela, que cuenta la historia de una mujer mexicana y su hijo de 8 años, era una de las novelas más esperadas del 2020 y fue recomendada por el club de lectura de Oprah Winfrey.

El libro está entre los 20 más vendidos de Amazon, cuenta con el apoyo de escritores como Stephen King, que lo calificó como extraordinario, o Sandra Cisneros que la catalogó de "una gran novela",

Tierra Americana cuenta la historia de la vendedora de libros Lydia Quijano Pérez, quien decide huir a EE. UU. con su hijo Luca, de 8 años, en el temido tren La Bestia, como muchos otros inmigrantes, luego de que un cártel de drogas asesinara a 16 miembros de su familia durante una fiesta de quinceañera.

En su disculpa, que publicó en su cuenta de Instagram, Hayek escribió: "Ayer subí un mensaje sobre un libro, mismo que ya quité de Instagram. Quiero decirles que cuando Oprah me envió esta selección de su club de libros, me emocioné al leer en la descripción que trataba sobre una mujer mexicana y me apresuré a compartir mi emoción con ustedes. Confieso que no había leído el libro ni estaba consciente de la controversia que ha generado. Quiero agradecerles a todos ustedes que llamaron mi atención y me regañaron por no haber investigado bien lo que estaba recomendando. Eso significa que me conocen y me otorgan el beneficio de la duda. Les pido una disculpa por hablar de algo sin haberlo experimentado o sin haberme informado mejor.

"Perjudicial e inexacta"

Las críticas a la novela van dirigidas tanto a la trama, a la que el autor y profesor chicano David Bowles se refiere como "perjudicial e inexacta".

Bowles sostiene que el libro abusa excesivamente de imágenes dramáticas, mientras que otros críticos han cargado contra los estereotipos, los personajes y la escritura e incluso han planteado si Cummins era apta para contar esta historia, según señalan varios medios de prensa.

En una reseña de la obra para USA Today, Barbara VanDenburgh destaca que los personajes "toman terribles decisiones que desafían la lógica" mientras que la autora chicana Myriam Gurba también hizo una dura crítica de la protagonista (Lydia), de quien dice es "incoherente", "ingenua" y se comporta "de manera estúpida".