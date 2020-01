Catalá pide al Gobierno una alternativa o prórroga al para "no perder los fondos Edusi" en el Cabanyal

La dirigente del PP ha defendido que "los vecinos de València no deben de pagar la mala gestión del equipo de Gobierno municipal", que "no ha sabido ejecutar estos proyectos y no ha dudado en extender las culpas de este retraso al resto de administraciones involucradas e incluso a los responsables del anterior mandato, a pesar de que fueron sus compañeros de gobierno", señala en la misiva Catalá, según ha explicado la formación e un comunicado.

En concreto, Catalá se ha referido a los vecinos del Cabanyal-Canyamelar, que "han visto defraudadas sus legítimas expectativas" para mejorar el barrio. La portavoz ha destacado que se trata de "uno de los barrios más emblemáticos e importantes de la ciudad", y que tiene "una imperiosa necesidad de inversiones para revitalizar su trama urbana con proyectos contemplados en la Edusi y que abarcan desde reurbanización de calles a instalaciones para mayores, jóvenes y niños".

Por ello, ha solicitado a la responsable de Fondos Europeos una reunión y le ha trasladado "toda la colaboración" del Grupo Municipal Popular para "buscar una solución que no defraude a los vecinos del Cabanyal-Canyamelar" y que evite la pérdida de esos fondos.

"La consecución de objetivos que tienen beneficios para los ciudadanos debe estar por encima de cualquier postura ideológica", afirma en el escrito, donde recalca que dicha colaboración ya se ha ofrecido al equipo municipal. "Lo primero es no perder estos fondos que pueden impulsar el barrio".

Según Catalá, el Cabanyal "podría perder más de ocho millones de inversión de los fondos EDUSI al no haberse llegado al 30% de ejecución de los proyectos a 31 de diciembre". A fecha de 16 de diciembre, solo había ejecutado un 2,7%, ha afirmado el PP.

El PP denuncia que la ciudad está "diez puntos por debajo de la media en España de los planes EDUSI, debido a que en dos años y medio sólo han sido capaces de ejecutar apenas 500.000 euros, por lo que era prácticamente imposible que en cuatro meses fueran capaces de invertir 8,5 millones de euros para llegar al 30 por ciento de ejecución".