El Consell aprova les primeres mesures per a pal·liar els efectes de Gloria

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres l'inici de les actuacions per a pal·liar els danys produïts per la borrasca 'Gloria' en la Comunitat Valenciana, al mateix temps que ha instat a reflexionar sobre la necessitat de "canvis estructurals profunds" en l'ordenació del territori "per a salvaguardar la seguretat de les persones".

Així ho ha explicat la portaveu, Mónica Oltra, qui ha lamentat en primer lloc les cinc víctimes mortals d'aquest últim temporal (a Gandia, Carcaixent, Moixent, La Marina i Alcoi), que se sumen a les cinc mortes a conseqüència de la DANA al setembre de l'any passat, i ha agraït el treball de totes les persones que han col·laborat per a evitar que els danys foren majors i garantir la seguretat ciutadana.

A més de les ajudes i actuacions d'emergència que s'estan duent a terme, Oltra ha explicat que el Govern valencià ha reflexionat sobre el propi temporal i les seues conseqüències, i ha recordat que la passada legislatura es va aprovar el Pativel (Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral), que va provocar "una reacció furibunda" i manifestacions, amb suport del PP, en considerar que les mesures eren "exagerades".

"Potser ens vam quedar curts", ha subratllat, i la Conselleria de Política Territorial ja ha ordenat als tècnics que treballen tant sobre el Pativel com sobre el Patricova (Pla d'Acció Territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del Risc d'Inundació) per a "adequar les exigències normatives a l'emergència climàtica".

Al seu judici, cal replantejar-se el model d'ordenació territorial amb una "mirada llarga, a 10, 15 o 20 anys" i "canvis estructurals profunds" després d’"anys i anys d'especulació urbanística irresponsable" perquè, a més, el Mediterrani és una de les zones més afectades pel canvi climàtic.

El primer, ha dit, és garantir la seguretat de les persones i executar les actuacions d'emergència per a tornar a la normalitat, i després "prendre decisions polítiques en harmonia amb la realitat actual".

Oltra ha destacat que aquest Consell ha aprovat iniciar les actuacions per a reparar els danys encara en una situació d'emergència que no ha acabat, en "temps rècord", i que l'acord contempla instar al Govern a central a la declaració dels municipis afectats com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil i a la tramitació de subvencions per a l'atenció de necessitats derivades d'aquesta declaració.

A més, es constreny a la tramitació d'ajudes de caràcter pal·liatiu per a atendre necessitats derivades d'altres sinistres i catàstrofes i a la preparació de la normativa corresponent, així com a la sol·licitud d'activació del fons de solidaritat de la Unió Europea per a catàstrofes naturals greus.

Ha subratllat que l'Estat ha de secundar perquè "els danys són quantiosos i no poden caure només en el pressupost de la comunitat per una qüestió competencial, entre altres coses". En el marc d'aqueixa col·laboració entre institucions ha situat la visita aquest dissabte del president del Govern, Pedro Sánchez, a les zones afectades a Castelló: "Entra dins d'aquesta normalitat de col·laboració institucional i de la preocupació que el Govern té per les zones afectades".

Des de l'àmbit autonòmic s'ha iniciat aquest divendres, amb caràcter d'urgència, el procés en el qual els municipis afectats disposaran d'un termini de 45 dies, comptats des de l'endemà al de la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), perquè puguen presentar les seues estimacions de danys en les infraestructures i béns públics.

Hauran d'incloure la memòria valorada de l'estimació de danys, amb la relació detallada dels béns inventariables (mobiliari o senyalística urbanística), de les infraestructures afectades i la seua localització, preferentment cartogràfica; i la declaració que s'han produït a conseqüència del temporal, entre altres qüestions.

Per a l'estimació de danys podran comptar amb el suport dels serveis tècnics de la Generalitat i de les diputacions provincials. Les sol·licituds de les corporacions locals, així com les avaluacions de danys dels béns i elements titularitat de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, seran avaluades per l'Oficina Única Postemergència, que farà una estimació econòmica que s'elevarà a la Comissió Interdepartamental per a la seua aprovació pel Consell.

Demana un exercici de “perspectiva”

Preguntada sobre les crítiques sorgides en els últims dies entorn dels retards en els pagaments de les ajudes per la DANA de setembre, ha instat a fer "un exercici de perspectiva" i també una comparativa amb la resposta d'altres comunitats: "Cap ha fet aquest esforç".

Ha explicat que el total d'ajudes per aquest temporal és de 143,84 milions (inclòs el decret d'agricultura encara per publicar) i ha detallat l'estat dels diferents expedients.

En virtut del decret de subvencions d'ajudes directes per a béns de primera necessitat de particulars s'han registrat 8.451 expedients i el pressupost és de 13,5 milions d'euros ampliables. Ja s'han advocat 3.110 ajudes per un valor total de 4,69 milions d'euros i se segueix amb la tramitació de la resta.

Respecte a les subvencions a ajuntaments per a compensar les despeses extraordinàries i urgents realitzades 39 consistoris les han sol·licitades (45.000 euros per municipi) i es va consignar un pressupost de 10 milions d'euros. Ja s'ha publicat la resolució per valor de 7,3 milions a 22 municipis afectats.

Per part seua, sobre el pla d'ocupació extraordinària a municipis afectats per la DANA ja s'han contractat 340 persones i s'abona quan es justifiquen les ajudes, encara que es poden avançar pagaments si se sol·liciten.

Quant a les ajudes al lloguer per a persones que van patir danys greus en el seu habitatges s'han presentat unes 140 sol·licituds amb un pressupost previst de 500.000 euros i s'han concedit 88.410 euros. Per a la reparació de carreteres es van consignar 15 milions d'euros i estan executats ja el 70%.