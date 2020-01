Oltra insisteix en una nova DIA per al Port: "L'Albufera pot ser un manglar i caldrà cuinar la paella amb arròs basmati"

Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, ha argumentat sobre aquest tema que no pot aventurar què dirà la DIA, però allò que des del Consell sí que diuen és que "eixa ampliació de l'ampliació", perquè s'ha modificat de forma "substancial" el projecte inicial del 2007, "potser algun impacte té" i es "necessita una nova DIA".

Així, ha apuntat que el nou projecte preveu afegir 4 milions de metres cúbics de formigó i allargar el dic d'abric al mig quilòmetre. Oltra ha apuntat que aquesta quantitat és comparable a tirar 4 milions de tambors de llavadores o 420.000 Seats Ibiza al fons marí. "En números no diuen gens però és més gràfic pensar en els cotxes en el fons marí i jo vull saber quin impacte tindrà i ho hauràn de dir els tècnics", ha assenyalat.

A més, ha apuntat que no només ha ampliat el projecte original, sinó que també han canviat en aquests 12 anys, des de l'aprovació el 2008 de la primera DIA, les condicions meteorològiques i ambientals.

Per exemple, ha apuntat que pràcticament ha desaparegut el cordó dunar del Saler que protegeix l'Albufera i impedeix l'entrada de sal i si amb aquesta ampliació del Port entra el llac "es convertirà en un manglar, però deixarà de ser l'Albufera". Així, ha advertit que no podrà conrear-se arròs i desapareixeran les denominacions pròpies i caldrà "fer la paella amb basmati". "No sé com eixirà", ha bromejat.

Per açò, ha assenyalat que cal tindre en compte els danys en el paisatge que pot provocar o les pèrdues d'ocupació perquè, ha recordat que ja existeixen estudis d'experts que alerten de les conseqüències, com l'informe de la UPV (Universitat Politècnica de València) que constata un retrocés de 70 metres de les platges del Sud després de l'ampliació del Port. "A la vista de tot açò cal consultar amb els experts per a prendre decisions polítiques que no hipotequen la vida futura", ha postil·lat.