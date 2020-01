Muñoz: "La pluma de los hoteleros durante esta legislatura no será la que escriba las normas"

El presidente de Exceltur y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la revisión de la reforma laboral o la nueva subida por decreto del salario mínimo interprofesional (SMI) podrían tener consecuencias "muy graves" para el empleo turístico.

"Ya hemos visto con la reacción de Escarrer ante la subida del SMI que no le ha gustado mucho. No todos los hoteleros piensan igual y creemos que esta actitud no es del todo apropiada para construir un modelo turístico de calidad y de impacto bajo, que es el que nos conviene en Baleares", ha explicado Jover.

Por su parte, la también diputada de la formación morada por Baleares Antònia Jover ha añadido que los trabajadores de las Islas son los que han aportado "la mayor parte de los beneficios de este sector" y, por ello, "merecen vidas dignas, salarios estables y trabajos seguros".

"La subida del SMI a 950 euros contribuye a que los trabajadores de este sector, las camareras de piso, los cocineros y el resto de personas trabajan puedan tener la posibilidad de tener una vida digna", ha explicado Jover.

Ambas diputadas han conversado con diferentes representantes del sector turístico de Baleares en Fitur y les han trasladado la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, al mismo tiempo que se busque un modelo más sostenible.