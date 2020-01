Lluvia de críticas a Amelia Bono por su delgadez al posar en bañador (y su contundente respuesta)

Hay quien necesita echar su bilis por alguna parte y acaba haciéndolo contra lo que tiene frente a sus ojos en la pantalla sin molestarse en pensar en las consecuencias. Ese parece haber sido el caso de la avalancha de comentarios con tinte machista que ha recibido Amelia Bono en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

La hija del ministro socialista José Bono se está labrando toda una carrera como influencer, dado que, al ser su única actividad profesional conocida, su cuenta de seguidores (165.000 actualmente) no hace sino aumentar al ritmo que ella sigue hablando de moda, viajes, deporte, estilo de vida y su día a día como madre de familia numerosa.

De hecho, sus looks y su rutina diaria con sus cuatro hijos y con su marido, Manuel Martos (hijo del cantante Raphael y exjurado de Operación Triunfo), con el que se casó en 2008, suelen ser el centro de atención en su cuenta de Instagram.

Pero, a sus 38 años, y habiendo pasado por cuatro embarazos, parece que hay quienes no aceptan que Amelia luzca una figura envidiable gracias a su esfuerzo por mantenerse en forma y, tras su último posado en bañador, muchos de sus seguidores han mostrado su incomprensión por, según ellos, hacer apología de la delgadez.

"Ese tipo de fotos ni te favorece ni es buen ejemplo", "Demasiado flaca: ponte 5 kilos más", "Lo siento, no me gustas, extrema delgadez, con lo mona que eras, esto ya no se lleva", "¿No será anorexia? Antes no eras así, eras muy mona pero ahora ya no, una pena" o "Cuerpo escombro total" son ejemplos de los comentarios que tuvo que leer Amelia en su post.

Y eso que la publicación era algo bastante más inocente, con ella, durante la ola de frío, en un par de instantáneas en bañador y escribiendo como leyenda "Con este frío solo puedo pensar en esto", refiriéndose, claro está, a cuando lleguen las altas temperaturas veraniegas.

Tanto tuvo que leer -y tantas veces vio el emoticono del vómito- que Amelia Bono tuvo que salir a defenderse y lo hizo con una story en la que explicaba el porqué ahora está más delgada sin entrar en detalles (como por ejemplo que practica natación).

"A ver, sí, estoy delgada, soy así. Como muy bien, hago deporte también, y me siento fuerte, porque si no, no podría entrenar todos los días como lo hago", han sido las palabras de las exconcursante de Bailando con las estrellas ante el alud de opiniones innecesarias sobre su cuerpo, que, sin embargo, sí ha recibido parabienes en ciertos comentarios, como el de su amiga Eugenia Osborne: "Cuerpazooooo".