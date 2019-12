¿Quién es Aitor Gómez, el futuro marido del hijo de José Bono?

A pesar de que siempre ha optado por mantenerse alejado de los focos, en un segundo plano, José Bono Rodríguez no pudo silenciar la noticia de su boda. El hijo del exministro, de 35 años, contraerá matrimonio el próximo mes de junio con Aitor Gómez, su pareja, con la que se unirá por lo civil en el Ayuntamiento de Toledo.

Pero, ¿quién es exactamente el futuro marido del hijo del que fuera ministro de Defensa en España? Aitor Gómez, once años menor que su prometido, es un emprendedor que acaba de poner en marcha su firma de joyas para jóvenes entre 25 y 35 años. Un proyecto que, según reconoce, no ha resultado sencillo.

"No es fácil, yo creo que se deberían dar más facilidades para poder emprender, aunque sí que es verdad que yo he tenido la posibilidad de poder hacerlo y estoy muy agradecido por ello. Es una oportunidad muy buena para la gente joven de este país, que pueda emprender y que pueda tomar su propio camino sin tener que estar siempre metido en una empresa", afirma el joven en declaraciones a la revista Semana.

Aitor, que cuenta con más de 2.400 seguidores en Instagram, es un un gran aficionado a la hípica y estudió periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Una labor que, sin embargo, no ha podido compatibilizar con sus funciones de emprendedor. "No podía compaginar la vida de un periodista con la vida de un emprendedor, pero la verdad es que se intentó. Luego llegó un momento en el que Bonai (su empresa) ya funcionaba muy bien y ahí es cuando tomé la decisión de dejar mi antiguo trabajo de periodista y ponerme con este proyecto propio, que la verdad me llena muchísimo y estoy feliz de poder dedicarme a ello", admite en la citada publicación.

Una decisión de la que, asegura, no se arrepiente, ya que el emprendimiento "aporta muchísimas cosas buenas, te permite distribuir tu tiempo mucho mejor, puedes hacer cosas por ti mismo, y, sobre todo, tomar decisiones que creo que entre la gente joven es mucho más complicado que te escuchen".

Respecto a lo que todavía no se pronuncia ninguno de los dos es sobre su inminente enlace en junio del año que viene, que tendrá lugar en el Palacio de Galiana de Toledo, a orillas del río Tajo.