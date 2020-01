Nous consultoris per a l'antiga Fe

A poc a poc, el complex d'edificis que va albergar la seu de la Fe de València durant més de 40 anys va tornant a la vida, rebatejat sota el nom d’Espai Sanitari Campanar-Ernest Lluch. Al juny de l'any passat començaven a funcionar les urgències de Joaquín Ballester, el primer edifici sanitari a obrir després del trasllat definitiu de la Fe a Malilla al febrer de 2011, i ahir van arrancar les obres de dues noves instal·lacions: el centre de salut Campanar II i el nou centre d'especialitats d'alta resolució.

“Hui s'inicien unes obres molt importants per a la ciutat de València”, va comentar Ana Barceló, consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. “El nou complex sanitari suposarà una millora considerable en l'atenció sanitària, tant en primària com en especialitzada, per als veïns d'aquesta zona”, va prosseguir.

Els treballs per a aquestes dues noves unitats sanitàries estan pressupostats en 25,7 milions d'euros i es preveu que finalitzen en 2022. Les dues actuacions exerceixen de punta de llança d'un pla de rehabilitació de l'espai que té previst, a més, la creació d'un hospital de crònics i llarga estada, un centre de rehabilitació integral ambulatori, quatre hospitals de dia per a salut mental i dos edificis docents, entre altres actuacions.

El nou centre de salut Campanar II estarà dotat de 34 consultes de medicina de família, sis de pediatria, altres sis d'urgències, una unitat d'odontologia preventiva i una sala d'extraccions, tractaments i cures en un espai de 5.600 m2.

Aquesta dotació atendrà 31.000 pacients del departament de salut València-La Fe i disposarà també d'àrees de cirurgia menor ambulatòria, maternal, rehabilitació, salut sexual i reproductiva, salut mental i prevenció precoç del càncer de mama. El centre d'especialitats, que donarà també a l'avinguda de Campanar, comptarà, segons la Conselleria, amb “els millors recursos assistencials” per a absorbir a un total de 250.000 pacients en quasi 10.000 metres quadrats d'instal·lacions.

En el seu cas, estarà dotat amb unitats de radiologia, TAC, ressonància magnètica i cirurgia ambulatòria major amb quatre quiròfans. Així mateix, disposarà de 55 consultes per a 19 especialitats, 11 sales d'exploracions funcionals, gabinet d'endoscòpies, diagnòstic per imatge, extraccions i laboratori.

“Amb la posada en marxa d'aquestes infraestructures s'amplien els serveis assistencials, de manera que la població no haja de desplaçar-se a la zona de la Fe de Malilla per a rebre atenció mèdica”, va valorar la consellera Barceló.

El departament de salut València La Fe, que té com a referència a l'hospital del mateix nom, atén un total de 300.000 valencians, sense tindre en compte a aquells pacients d'altres departaments que acudeixen a l'hospital pel seu estatus de referència. El desenvolupament de l’Espai Sanitari Ernest Lluch permetrà descarregar d'usuaris a les instal·lacions del bulevard sud, en el barri de Malilla.