Torredonjimeno apoya las movilizaciones del sector olivarero del día 30 y llama a sumarse a la ciudadanía

Este es el mensaje lanzado por el alcalde de la localidad, ManuelAnguita (PSOE), al conocerse las nuevas protestas que se llevarán a cabo tras finalizar la campaña de la recolección de la aceituna y mantenerse la situación de crisis en los precios en origen del aceite de oliva.

"Las medidas que se han adoptado como el almacenamiento privado no han venido a solucionar el problema del olivar tradicional que, poco a poco, se está muriendo", ha dicho Anguita, al tiempo que ha subrayado que "tampoco podemos luchar contra el olivar intensivo y superintensivo cuando el precio de la recolección varía mucho con el tradicional".

A esto ha sumado también el bajo precio del aceite "cuando la dinámica dice que cuando hay una cosecha baja, sube". Así las cosas, Anguita ha manifestado que la situación es "insostenible" y que hay que seguir con las movilizaciones.

"Si no se hacen, no se visualiza y, de este modo, no se van a poner soluciones", ha apostillado. El alcalde ha incidido en que Torredonjimeno depende del olivar y si no se soluciona la coyuntura, "el futuro es muy negro".

En este sentido, ha dicho que sumarán el día 30 de enero al corte previsto en la A-316 entre las 11,00 y las 13,00 horas, a la altura de Jamilena. "Quiero hacer un llamamiento a todas las personas de nuestro pueblo, no sólo a las que trabajan en el campo, para que se sumen porque nuestra economía depende mucho del olivar", ha concluido.

Además de la A-316, las organizaciones agrarias han previsto cortes en la A-4, a su paso por Andújar; en la A-44, en el puerto de Carretero; y en la A-32, en Úbeda. El objetivo, según las organizaciones agrarias, no es otro que cortar las principales vías de comunicación por carretera de la provincia.