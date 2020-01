Cultura.- L'IVAM reflexiona en unes jornades sobre art brut

Va ser l'artista francés Jean Dubuffet qui va encunyar l'any 1945 el terme Art Brut per a referir-se a les obres creades per persones alienes al món artístic, sense formació acadèmica i fora de la cultura oficial. Un terme que serà objecte d'anàlisi en l'IVAM al llarg d'aquestes jornades gratuïtes (prèvia inscripció) per a determinar l'actualitat d'aquestes pràctiques i les seues múltiples derivacions i interferències.

La crítica d'art, comissària d'exposicions i dibuixant Mery Cuesta obrirà el congrés el 25 de gener a les 18h amb la seua conferència L'art irreductible: Miratges de l'Art Brut. La ponència de Luis Sáez, director artístic del col·lectiu Debajo del Sombrero, tancarà la jornada analitzant els 'Llenguatges passius de l'art. Llenguatges patits'.

El dissabte 26 de gener la investigadora i comissària especialitzada en Art Brut, Graciela García, abordarà aquest corrent artístic en la seua conferència titulada Art Brut. Desaprenentatge per a artistes bojos per descondicionar-se. El realitzador audiovisual, comissari i pintor Andrés Hispano clausurarà el simposi amb la xarrada 'El triomf d'Hespèria. Una centralitat per a l'art Outsider'.