València demanarà ser zona catastròfica per a accelerar la regeneració de platges

València demanarà la declaració del litoral com a zona catastròfica pels danys provocats per la borrasca Gloria i poder optar així a les ajudes que permeten “retornar a la normalitat al més prompte possible les platges de la ciutat”. Així ho va anunciar aquest dimecres la vicealcaldessa i regidora d'Urbanisme, Sandra Gómez, que va visitar el passeig marítim al costat de l'edil del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía, per a comprovar els efectes del temporal.

Gómez va explicar que els danys provocats són “incontestables” tant a les platges urbanes de les Arenes i la Malva-rosa com en les dels pobles del sud, el Saler, Pinedo o el Perellonet. L'objectiu una vegada “amainat” el temporal, va precisar, és “recuperar les platges” tant referent a les infraestructures que les connecten amb la ciutat com a la seua conservació i a les activitats econòmiques que es desenvolupen en els seus voltants. “Hem de treballar des de ja”, va insistir.

Per això, l'Ajuntament farà un primer peritatge de danys per a avaluar fins a on han arribat i poder sol·licitar les ajudes ja anunciades per la Generalitat per a “retornar a la normalitat al més prompte possible el litoral valencià”. Segons va dir, es repararan els desperfectes amb diners de les arques municipals, però se sol·licitaran també les subvencions del Consell.

Precisament, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va lamentar aquest dimecres les víctimes mortals que ha deixat la borrasca i va expressar el seu “dolor i tristesa” per la “pèrdua irreparable” d'aquestes persones. “Les pèrdues humanes són sempre el pitjor, perquè no tenen capacitat de reparació. Els parcs i les platges les recuperarem, encara que els danys siguen quantiosos, però les vides humanes no serà així”, va indicar.

En eixa línia, va avançar que el ple del Consell de demà divendres començarà a prendre mesures a través d'un decret d'urgència i sol·licitant al Govern d'Espanya que “actue amb contundència perquè en la temporada estiguem en condicions òptimes per a fer de les nostres platges un gran atractiu per al turisme nacional i internacional”.

Les ajudes que aprovarà l'Executiu valencià aquest divendres aniran dirigides a totes les destinacions turístiques de costa afectats i a les comarques de l'interior que hagen pogut patir problemes per la neu, va precisar Puig. “Obrirem un termini perquè determinen els danys produïts i demanarem al Govern d'Espanya la seua col·laboració a través de Costes”, va afegir. “La destrossa ha sigut enorme en passejos marítims i platges, i necessitem actuar amb fermesa, energia i rapidesa perquè per Pasqua ja tinguem solucionat el màxim possible”, va manifestar el cap del Consell.

Respecte a l'ordenació del territori per a evitar l'afecció de possibles temporals sobre els habitatges, Puig va defensar que el Pativel és una planificació “bastant conscient d'aquesta situació”, i va subratllar que les mesures d'ordenació paisatgística són “absolutament necessàries”.

Per part seua, el delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, va assegurar que l'Executiu central ha activat tots els seus recursos per a restablir la normalitat després del temporal. En aquest sentit, va llançar un missatge de tranquil·litat als alcaldes i va manifestar que està actiu l'anterior reial decret del Govern d'ajudes per situació excepcional d'emergència per fenòmens de protecció civil, que cobreix fins al pròxim 31 de març qualsevol de les situacions que en aquest moment vénen donades a causa del temporal.

Arena en el sistema d'aigües

L'edil del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía, va explicar que el sistema d'evacuació d'aigües ha funcionat “a ple rendiment” aquests dies i ara cal avaluar els danys en les estacions i el sistema d'evacuació en el seu conjunt, ja que han hagut de suportar una pressió de 200 litres per metre quadrat i aportacions de la mar. Hi ha punts, va dir, que estan plens d'arena, i tocarà una neteja addicional per a posar-los a punt.