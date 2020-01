La Comunitat busca atraure esdeveniments esportius internacionals per a desestacionalitzar el turisme

La Comunitat Valenciana busca atraure esdeveniments esportius internacionals per a desestacionalitzar el turisme sota la marca 'Comunitat de l'Esport', impulsada al costat de la Fundació Trinidad Alfonso i que ha sigut presentada aquest dimecres en Fitur.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat en l'acte, en el qual també ha participat el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, que aquest projecte aglutinarà tota l'estratègia valenciana de turisme esportiu, atraurà campionats, proves, concentracions i esdeveniments esportius, i ho farà "de manera coordinada i sota un mateix paraigua".

L'objectiu és atraure turisme esportiu, tant resident com internacional, fomentar "una identitat esportiva comuna" i promoure en els esportistes valencians "l'orgull de pertinença a la Comunitat Valenciana".

Sobre el model a impulsar, ha defensat la seua ètica i sostenibilitat, basat en un producte diferenciat, de qualitat i que produeix "creixements turístics més sostenibles, corresponsables i conseqüents amb les expectatives socials i ciutadanes".

A més, el 'president' ha destacat que la Comunitat Valenciana és el territori "on més esport es practica en els centres escolars" i ha defensat la idoneïtat per a la pràctica esportiva del territori tant per la seua varietat geogràfica com pels seus quilòmetres de litoral.

Ha ressaltat que "s'ha avançat molt en la tecnificació dels esportistes", i que la Comunitat Valenciana posseeix "la capacitat d'atraure esdeveniments esportius internacionals". Com a exemple, ha recordat que la Marató de València 2018 va generar "més de 186.000 pernoctacions i una despesa turística d’1,7 milions a la ciutat", segons dades recollides en l'informe de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE).

D'altra banda, ha advocat per donar impuls al turisme esportiu per a desenvolupar una oferta "que permeta la desestacionalització i la descentralització dels fluxos turístics" que, per tant, "afavorisca la sostenibilitat".

El projecte, a més de donar visibilitat a les competicions i als esportistes, donarà suport a federacions i seleccions autonòmiques i tractarà d'aglutinar i ordenar sota el mateix paraigua tot l'esport que es practica en la Comunitat Valenciana.

Per part seua, Marzà ha destacat que es pretén que la regió siga "referent i atractiu turístic" per a les persones que la visiten per les diferents cites esportives internacionals que s'estan organitzant, així com per ser "un espai de referència per a la formació d'esportistes i una Comunitat que es caracteritza pel foment de l'esport base i l'activitat física".

Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso, ha afegit que amb 'Comunitat de l'Esport' es busca "aprofitar l'aparador que és Fitur per a presentar a la Comunitat com un territori capaç d'atraure esdeveniments esportius de tota mena. "La nostra experiència amb la Marató ens ha ensenyat que els esdeveniments esportius són una magnifica oportunitat per a donar a conéixer el nostre territori i presentar una imágen molt positiva cap a l'exterior", ha dit.

Turisme en augment

El turisme esportiu s'ha convertit en un element cada vegada més important de l'oferta turística d'un territori, segons Puig, que ha recordat que en 2018 més de 412.000 turistes van visitar la Comunitat Valenciana amb el motiu esportiu com a interés principal.

Aquesta xifra suposa un augment de l'11% respecte a l'any anterior i la demanda estrangera acumula dos anys d'increments per damunt del 30%. En 2018 es van desplaçar a Espanya 1,47 milions de turistes estrangers per motius esportius i la Comunitat Valenciana ocupa la tercera posició autonòmica, amb una quota del 11,7%, després de Balears i Catalunya.

Quant al turista resident en el territori nacional, es van produir 3,5 milions de desplaçaments en 2018 i la Comunitat Valenciana va ocupar la cinquena posició, amb una quota del 6,9%.

A la regió, el turista resident esportiu roman una mitjana de 2,3 dies, gasta 74,7 euros, procedeix en un 52% dels casos del propi territori valencià i té com a primera destinació la província de València. El turista estranger, per part seua, roman 5,7 dies i gasta una mitjana de 153,2 euros, amb Alacant com a principal destinació.