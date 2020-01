'Gloria' deixa ones que no es veien des de fa 100 anys i polvoritza rècords de llamps i pluges al gener

La borrasca 'Gloria' ha deixat al seu pas per la Comunitat ones de més de 8 metres, que no es veien des de fa 100 anys, així com rècord de llamps en un únic dia (3.035 descàrregues), pluges o neu acumulada, amb fins a 80 centímetres de grossària en alguns punts.

Segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) tan sols aquest dimarts es van registrar 3.035 descàrregues procedents de raigs dins del territori valencià (1.114 a Castelló, 1.373 a València i 548 a Alacant), amb el que es va alçar com el dia de gener amb més raigs, superant al 6 de gener de 2018, quan va haver-hi 2.970.

A més, el temporal marítim s'ha anotat el rècord absolut d'altura significant d'onatge registrat per la xarxa de boies d'aigües profundes de Ports de l'Estat, amb els 8.44 metres detectats a València el dilluns. Es tracta d'un valor que supera el rècord anterior de 8,15 metres mesurat per la boia de Maó durant el temporal que va esdevindre al gener de 2003.

Com l'altura d'ona registrada no té precedents en els registres, Aemet ha acudit a fonts històriques, que apunten al fet que caldria remuntar-se al violent temporal de gregal del 31 de gener de 1911 per a trobar una cosa similar a l'ocorregut en 2020.

Al gener de 1911 la catàstrofe humanitària es va saldar amb 140 pescadors morts entre les costes catalanes, castellonenques i valencianes, d'ells 56 en la costa de Castelló.

Pel que respecta a les pluges, l'observador meteorològic de Gaianes (Alacant) va recollir 432,7 l/m² i Aemet assegura que no hi ha dades similars per a un mes de gener. Almudaina, Albaida, Agres, Cocentaina, Beniarrés, Muro, l'Orxa, Beniatjar, Carrícola, la Pobla del Duc han tingut o tenen observatoris a menys de 10 quilòmetres en línia recta de Gaianes, les dades més antigues són de 1915 i mai s'havia superat els 400 l/m² al gener.

El mes de gener més humit en la zona de Gaianes, Otos, Cocentaina i Muro, va ser el de 1991, quan es van registrar 363,9 litres a Beniatjar, 353 a Carrícola, 349,8 a Beniarrés, 336 a Agres i 329 a la Pobla del Duc.

A Barx s'han aconseguit els 400 l/m² també i mancant 10 dies per a acabar el mes, aquest gener és el més humit, superant al de 1949, quan es van acumular 321.

Així mateix, a Morella s'han acumulat fins hui 161,4 l/m² i a Vilafranca 193,4 durant el temporal. Tots dos observatoris són centenaris i en tots dos gener de 2020 serà el més humit de les seues sèries.

La grossària de neu registrada ahir a Vilafranca (86 centímetres) supera als màxims històrics de la seua sèrie, que eren el 7 de març de 1968 (80 cm) i el 21 de gener de 2017 (74 cm).

En l'observatori de València s'han acumulat 129,4 l/m² i, segons Aemet, hi ha pocs precedents d'un gener tan plujós, encara que el mes encara no ha acabat. Els mesos de gener més plujosos que aquest són, de moment, els de 1898 (153 litres), 2017 (153 litres) i 1940 (138 litres).