Cuevas (PP) asegura que los presupuestos del Gobierno "no son buenos para la economía" y hacen "descender inversiones"

20M EP

El diputado regional del PP, Carlos Cuevas, ha asegurado que los presupuestos del Ejecutivo riojano "elaborados por un Gobierno socialcomunista no tiran de la economía, no son buenos para la economía riojana, no generan más empleo, no generan confianza y descienden las inversiones".