València comptarà amb dos nous centres d'atenció a majors

El Consell i l'Ajuntament de València s'han posat d'acord per a impulsar el desenvolupament d'infraestructures socials, concretament de dos centres de nova construcció per a la tercera edat. Els equips de l'alcalde, Joan Ribó, i la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, desenvoluparan un nou pla d'atenció a les persones majors, en el qual s'emmarca la creació d'aquests nous equipaments, que contempla l'abordatge específic del problema de la soledat no desitjada que pateix aquest col·lectiu.

La primera d'aquestes instal·lacions serà un centre residencial i de dia enclavat en el barri de Montolivet, que la Generalitat s'encarregarà de construir i gestionar. Aquest nou edifici comptarà amb unes 80 places i s'alçarà en l'espai que ocupava l'antic centre de protecció per a xiquets i xiquetes tutelats de la Generalitat, en desús des de 2017, van explicar des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de la qual també és titular Oltra.

La idea és que aquesta residència siga el més semblant a una llar tradicional, sostenen des del Govern autonòmic. Per a això, el seu disseny interior estarà pensat en forma de xicotets mòduls, cadascun d'ells format per habitacions, menjador, cuina i sala d'estar, a semblança d'un habitatge tradicional.

L'Ajuntament es farà càrrec de construir el segon dels centres projectats, que estarà situat al costat d'un centre de salut en el barri de Malilla. En aquest cas, es tracta d'una institució pionera en la seua filosofia, perquè funcionarà com un centre de dia però a les nits oferirà un servei residencial.

D'aquesta forma, aquelles persones que no tinguen un alt grau de dependència però que necessiten de cures puntuals tindran un lloc al qual acudir a les nits, la qual cosa permetrà flexibilitzar les cures. Encara que el Consistori assumirà les obres, la gestió la portarà també la Generalitat.

“L'oferta general de places està per davall de la necessitat, i, concretament, l'oferta pública és molt precària per l'abandó de les prioritats de serveis socials i atenció a les persones durant 24 anys”. D'aquesta manera va justificar Oltra la posada en marxa d'aquesta mesura, de la qual no han transcendit els costos per a les arques públiques.

Amén de l'acord sobre aquestes instal·lacions, els Governs municipal i autonòmic s'han compromés a posar en marxa un laboratori social per a “promoure innovació vinculada als serveis socials”.

Segons les últimes xifres disponibles, corresponents a l'any 2018, València compta amb un total de 23 residències, 20 centres de dia i 4 centres de dia gerontològics per al total de 165.814 majors de 65 anys empadronats a la ciutat.

A més, el Consistori ofereix fins a 51 locals de “trobada, comunicació i esplai” destinats a jubilats i pensionistes majors de 60 anys. Aquest any, l'Oficina Municipal d'Atenció de les Persones Majors (OMAM) va atendre un total de 27.525 persones.

Una aposta per la innovació en serveis socials

De la trobada entre l'alcalde Ribó i la vicepresidenta Oltra també ha transcendit que les dues Administracions estan treballant per a signar un conveni de col·laboració en matèria d'innovació en serveis socials. Aquesta mesura busca posar en contacte a les universitats amb els ajuntaments per a connectar les idees del món acadèmic amb l'acció de govern en matèria social. La iniciativa va en la línia d'unes altres que ja s'han aplicat en ciutats com Alzira, Alacant o Vinaròs.

En xifres

80 places aproximadament seran de les quals dispose el nou centre que construirà la Generalitat en Montolivet.

23 residències per a persones de la tercera edat hi ha disponibles a València.

27.525 persones majors van ser ateses per l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones Majors (OMAM) de la ciutat en tot 2018.