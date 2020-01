Temporal.- Augmenten a 43 les carreteres tancades a la Comunitat Valenciana per la neu

De les carreteres de la xarxa principal afectades per la borrasca ja estan obertes al trànsit l'A-3 de Setaigües al límit de la província, l'A-33 entre Villena a la Font de la Figuera i de la Font de la Figuera al límit de la província i l'A-35 de la Font de la Figuera al límit de la província i l'A-7 de l'Alcudia de Crespins a Atzeneta d'Albaida, i l'N-340 a Alcoi i el tram entre Cocentaina i Muro d'Alcoi.

Per la seua banda l'A-23, entre Víver al límit de la província, la circulació es troba condicionada, mentre que segueix tancada l'N-344 en l'encreuament de l'A-31 amb l'A-35. Per l'N-420 al seu pas per Castielfabib es pot circular amb incidències i per l'N-III, entre Villagordo del Cabriel a Bunyol, de forma condicionada, ja que la calçada és viable però amb una possible evolució negativa.

Per la seua banda, els ports de Gandia, Sagunt, Castelló i València segueixen a aquesta hora tancats al trànsit marítim pel temporal, segons han informat fonts de l'Autoritat Portuària.

Actualment, les carreteres tancades es concentren en la comarca dels Ports, i hi ha accessos tallats a localitats com Xiva de Morella, Vallibona i Sorita. També, en la resta de la província estan tancats, per exemple, l'accés de Bell-lloc a la CV-15, la carretera entre Sacanyet i Canals o l'accés a Benafigos.

En la província de València, hi ha carreteres tancades tant en la Plana d'Utiel-Requena com en la del Vall d'Aiora-Cofrents per neu, mentre que les inundacions obliguen a tallar diverses carreteres de les Riberes, la Safor i la Costera. És el cas de la CV-505 entre Alzira i Sueca, l'accés a la Granja de la Costera o la carretera entre Cullera i Tavernes de la Valldigna.

A Alacant, els tancaments es deuen tant a despreniments, com per neu. Entre elles, es troba la CV-755 entre Callosa d'en Sarrià i el Castell de Guadalest, la CV-794 entre Alcoi i Bocairent per neu, o la CV-809 de Villena al límit de la província per una inundació.