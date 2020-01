València inicia una campanya contra els excrements de gossos en el carrer

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic, ha impulsat una campanya de conscienciació ciutadana per a evitar que els amos de gossos de la ciutat deixen els excrements d'aquestes mascotes en la via pública. La iniciativa, que es desenvolupa sota el lema 'El gos és teu. El barri, de totes i tots', recorda que la sanció mínima que es pot imposar als amos d'aquests animals si se'ls veu deixant els excrements en el carrer és de 150 euros.

La campanya es durà a terme a través de diferents ferramentes com vídeos en el canal d'informació dels autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), 85 cartells que s'instal·laran en espais publicitaris i columnes de la ciutat entre aquest dimarts i el 17 de febrer; 10.000 adhesius que es repartiran en comerços de barri, establiments d'hoteleria, associacions de veïns, comissions falleres, associacions i dependències municipals, i 1.000 cartells amb forma de silueta de gos que s'instal·laran en escocells i jardins de manera permanent.

En tots aquests elements es veu la imatge d'un cadell que subjecta amb la seua boca un cartell en el qual es veu una mà amb una borsa per a retirar un excrement caní, on es pot llegir, en castellà i valencià, la frase 'Jo no puc arreplegar-ho. Tu sí', i es recorda que l'Ajuntament pot arribar a imposar una sanció de 150 euros, com a mínim, si no es lleva.

La imatge ha sigut cedida de manera desinteressada a l'Ajuntament de València per l'Ajuntament de Viena (Àustria). En tots els suports apareix el logotip de la regidoria i de la campanya #Valèncianeta. Els cartells es col·locaran en les zones de la ciutat en les quals s'ha detectat "major presència d'excrements" de gossos.

Així ho ha indicat aquest dimarts el vicealcalde de la ciutat i titular de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja l'Espai Públic, Sergi Campillo, en la roda de premsa que ha oferit per a presentar aquesta iniciativa que té com finalitat "despertar la consciència cívica" dels amos de mascotes que no retiren els seus excrements dels carrers.