La deuda del tranvía se reduce en 62 millones, hasta los 123,3, tras negociar con el Ministerio de Hacienda

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha informado de esta "buena noticia" para la economía de la ciudad porque la imputación de la deuda del tranvía que ha "lastado" las cuentas del Ayuntamiento se reduce en 62 millones de euros.

Azcón ha explicado que esta reducción ha sido posible "gracias a una negociación discreta" con el Ministerio Hacienda, liderada por la consejera municipal de Presidencia, Hacienda y Régimen Interior, María Navarro, a la que ha felicitado, y que ha culminado con la comunicación oficial de este dato el pasado 17 de enero.

Será operativa cuando se publique el primer boletín del primer trimestre del Banco de España, en abril de este año y será un "alivio para las cuentas de Zaragoza", ha asegurado el alcalde.

En rueda de prensa, Jorge Azcón ha relatado que la discusión sobre la cuantía de la deuda del tranvía surge al imputarse a la deuda municipal y sobrepasar el límite máximo del 110%, que se permite a los ayuntamientos, ya que se llega a alcanzar el 116%, lo que impedía captar nueva deuda y acudir a los fondos de rescate del Ministerio para pagar sentencias judiciales condenatorias del pasado.

Ha recordado que el Gobierno municipal de ZeC no tramitó el plan de reducción de deuda lo que impedía solicitar los fondos de rescate del Ministerio de Hacienda y, posteriormente el equipo del PP-Cs acuerda ampliar las amortizaciones pendientes en 27 millones para captar los fondos con los que pagar más de 32 millones de euros de sentencias judiciales.

"HABER ACERTADO"

De esa forma se logra cerrar el ejercicio presupuestarios de 2019 en el 109% de deuda y al reducir estos 62 millones la deuda del tranvía el ejercicio de 2020 acabará con una ratio del 95% de deuda sobre los ingresos ordinarios, lo que "mejorará las posibilidades económicas del Ayuntamiento de Zaragoza en siguientes ejercicios".

Para Azcón, se trata de una "excelente" noticia para la ciudad y ha reiterado su satisfacción por las decisiones adoptadas y de "haber acertado" en las decisiones del pasado que han sido determinantes.

"Acertamos el Gobierno de PP y Ciudadanos cuando en la oposición decíamos que la deuda no estaba bien contabilizada porque se dejaba fuera la del tranvía que debía computar". Otro acierto, ha indicado Azcón, ha sido diferenciar los elementos que debían computar del total de los 185 millones". También, la retirada del recurso contencioso-administrativo, interpuesto en su día por ZeC, y negociar con el Ministerio de Hacienda.

"Con esta reducción demostramos que el equipo de gobierno sabe defender los intereses de la ciudad, negociar para que Zaragoza gane y aplicar criterios técnicos competentes porque, con datos, somos capaces de hablar con Hacienda para convencerles de que teníamos razón".

Azcón ha argumentado que lo más importante no es que la situación económica mejore en los próximos años, sino que han demostrado que el "equipo de gobierno sabe negociar y llegar a un acuerdo cuando beneficia a la ciudad y porque es competente, liderado por funcionarios y María Navarro y nos tenemos que congratular ahora, ya que nos beneficiaremos en los próximos años".

"DE UNA TACADA"

En este sentido, el alcalde de Zargagoza ha dicho que se trata de un "paso importante" para mejorar la situación económica frente al anterior Gobierno y lo ha atribuido a que la coalición PP-Cs "sabe leer los informes, defender a la ciudad con decisiones inteligentes, negociar con otras administraciones y tener criterio técnico fundado en la competencia".

Jorge Azcón ha observado que los 62 millones de reducción de deuda "en una tacada" es un "logro que ningún otro gobierno municipal ha conseguido".

Según sus datos, la estimación de deuda al final de 2020 se reducirá hasta los 697,7 millones de euros, el 94,45% del límite del endeudamiento, mientras que en la actualidad es del 109% con 738,56 millones de euros.

A pesar de esta reducción, Azcón ha dicho que Zaragoza seguirá siendo el Ayuntamiento más endeudado de las grandes ciudades por delante de Murcia que se encuentra en el 80%; Málaga, en el 50%; Valencia, en el 42%; Madrid, en el 38% y Sevilla sobre el 28%. "En estas ciudades se debate cómo reinvertir los remanentes de presupuestos y aquí cómo reducir la deuda en una inteligente operación. Déjennos tiempo porque se mejorará la situación del Ayuntamiento", ha solicitado.

PROCESO

La consejera municipal de Presidencia, Hacienda y Régimen Interior, María Navarro ha narrado que la negociación con el Ministerio se inicia en agosto cuando el alcalde envía una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y se retira recurso contencioso que interpuso ZeC en el que se defendía la no imputación de la deuda del tranvía.

Según Navarro, la deuda del tranvía había que imputarla porque sino se perdería el juicio.

En las negociaciones se ha revisado toda la inversión inicial del tranvía porque se imputaban aspectos que no correspondía. Ha precisado que las inversiones realmente ejecutadas en la infraestructura han pasado de 345 millones de euros a 277 millones porque se descuentan los gastos financieros, la disponibilidad de garantías por 26 millones de euros que no son inversiones y también los terrenos aportados por el Ayuntamiento.

INTERÉS DE LA CIUDAD

La vicealcaldesa Sara Fernández, ha dicho que la reducción de los 62 millones permitirá que en 2020 haya una ratio de endeudamiento inferior al 95% y supondrá tener asegurada la condición de "elegibilidad" para la obtención de recursos, pedir préstamo en mejores condiciones, consignar en los presupuestos de futuros ejercicios inversiones programadas para la ciudad con préstamos a largo plazo a los que se podrá acceder, además de mejores condiciones de tesorería, sanear el plan de deuda y adecuar la planificación financiera a largo plazo y acorde a las necesidades, ha enumerado.

Fernández ha subrayado que "queda demostrado que este gobierno actuó de forma adecuada nada más entrar", cuando en julio se retira el recurso que no tenía visos de prosperar e inicia el diálogo institucional.

"Se actúa de forma distinta a ZeC y esta claro que la deuda computaba y no tenía sentido defender lo contrario en los tribunales. Hemos minimizado ese cómputo y no se empleará más dinero y tiempo en una batalla inútil y no se judicializa la política porque se emprender el diálogo y negociación ante cualquier institución".

La vicealcaldesa ha defendido que el gobierno de coalición PP-Cs llega a acuerdos "mirando solo por los intereses de la ciudad, independientemente de la siglas de los partidos. "Se ha emprendido la vía de la negociación y jamás se había reclamado por ZeC que los gastos financieros y los bienes aportados por el Ayuntamiento no imputen como inversión".

Por último,, ha estimado que "queda claro que la dejadez de funciones e incapacidad de gestión fueron las excusas de ZeC para no defender los intereses de los ciudadanos, que es lo que ha hecho este gobierno".