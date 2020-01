Temporal.- Activat el Pla especial davant el risc d'inundacions en la conca baixa del riu Xúquer

La situació zero implica la inminencia d'inundacions amb perill per a persones i béns. El 112 ha comunicat aquesta situació a les autoritats i organitzacions locals.

Per la seua banda, el Consorci Provincial de Bombers ha hagut de rescatar una dona de 88 anys de sa casa de Rafelguaraf, situada en una planta baixa, ja que havia entrat mig metre d'aigua en la vivenda. Un familiar va demanar ajuda per a poder-la traslladar a casa d'un altre familiar.

Així mateix, els bombers han rescatat en la comarca valenciana de la Ribera diverses persones que han quedat atrapades en els seus cotxes, i han procedit a diversos servicis en eixir-se el riu Xúquer al seu pas per Alberic.

L'Ajuntament d'Alberic recorda que queda prohibit circular pel terme municipal fins a una altra orde i recorda així mateix que la carretera cap a Carcaixent i La Pobla Llarga està tancada. L'aigua ha arribat també a l'autovia A-7, per la qual cosa s'ha tancat al trànsit en sentit València, igual que la CV-41 de Xàtiva a Alzira.

Així mateix, el consistori ha recomanat a les famílies que viuen en la zona baixa que desallotgen les persones majors i amb mobilitat reduïda com a mesura de prevenció.

A més, el càmping de les Palmeres a Sueca s'ha tornat a incendiar aquest dimarts per causes que s'estan investigant. Els bombers de Cullera han tornat a actuar per a apagar dos casetes més, situades en una altra zona de les instal·lacions, que ahir ja es van incendiar.

Aquest càmping ja va registrar, sobre les 7.15 hores, un incendi que va afectar sis parcel·les, que han quedat "completament destruïdes", sense danys personals.