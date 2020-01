Es duplica la recollida de orgànica per Nadal

L'Ajuntament de València ha superat una nova fita en el seu camí cap a la implantació del contenidor marró a la ciutat, que estarà en funcionament íntegrament abans que acabe enguany.

En la passada campanya nadalenca, que va comptar amb un dispositiu especial actiu entre el 20 de desembre i el 13 de gener, es van recollir un total de 1.355 tones de fem orgànic, pràcticament el doble (un 94,55% més) de les quasi 697 que es van depositar en el contenidor marró el nadal passat.

Aquestes xifres són un clar reflex de la cada vegada major normalització i implantació del contenidor de recollida de residus orgànics en exclusiva a la ciutat. Altres dades difoses per l'Ajuntament avalen aquesta tesi. Per exemple, la quantitat total de residus rebutjada entre el Nadal anterior i aquestes pràcticament no ha variat –s'ha reduït un 0,55%– i s'ha produït un notable descens en les quantitats depositades en el contenidor gris –un 6,58% menys–, on pararan la resta de residus no reciclables.

La posada en marxa per fases progressives del contenidor marró ha portat al fet que el reciclatge de fem orgànic no haja deixat d'augmentar exponencialment des que s'iniciara el projecte pilot en 2016. D'aquesta manera aquell primer any es van recollir 273 tones, a l'any següent ja eren 2.188, en 2018 –quan es va arribar al 50% d'implantació– van ascendir a 3.290 i per a 2019 estaven projectades 11.290.

Les dades que ha difós el Consistori són també positives en la recollida selectiva de vidre, paper i envasos; el reciclatge ha augmentat en totes aquestes categories. Així, enguany s'han comptabilitzat 885 tones d'envasos (un 25% més), 1.272 de paper i cartó (quasi un 13% més) i 1.015 de vidre (9,5% més).

El dia que es va generar major volum de fem de totes les festes va ser el dilluns 23 de desembre, quan es van recollir un total de 1.117 tones de residus, seguit de prop pel dia després de Nadal (26 de desembre), quan l'Ajuntament es va fer apilament de 1.112. Des de la Corporació local, el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, es va mostrar molt satisfet amb el resultat d'un operatiu especial que ha costat a les arques municipals 200.000 euros.

“La gran afluència de turistes a la ciutat per Nadal així com la preocupació que tenen els veïns i les veïnes per la neteja de València són els factors pels quals l'Ajuntament de València incrementa aquest servei”, va explicar Campillo, que a més va valorar positivament “la consciència ciutadana quant a la gestió de residus”.

El dispositiu especial va comptar a més amb reforços de personal a aquest efecte, amb 13 operaris més cada dia i altres 20 addicionals en la recollida de residus urbans. A més, es va doblar l'esforç en la recollida de paper i cartó i envasos per l'augment en el consum nadalenc.

Amb la recollida específica del fem orgànic, València se situa al nivell de País Basc, Catalunya o Madrid, zones que ja estan notablement avançades en aquesta matèria. La separació d'aquesta mena de deixalles és clau per a complir amb els objectius que imposa la Unió Europea als seus Estats membres, que per a 2025 exigeix que es reciclen el 55% de recursos municipals a Espanya, una quantitat que haurà de ser del 65% en 2035. Amb el fem orgànic, València fabrica compost per a ús agrícola o de jardineria, que començarà a comercialitzar-se en el futur.

Què es tira en el contenidor marró?

Els contenidors de residus orgànics, amb la seua característica tapa marró, estan dissenyats per a depositar en ells restes de fruites i verdures, de carn o peix, xicotetes restes de jardineria, taps de suro, paper de cuina brut, càpsules de café i infusions i restes de menjar en general, com a corfes d'ou o marisc. És important no tirar objectes com a càpsules de café, bolquers o compreses.