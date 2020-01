Puig nega "conflicte" en l'ampliació de Valenciaport i Navarro (CEV) demana fugir de posicionaments polítics

Així ho han afirmat tots dos a preguntes dels periodistes abans d'un esmorzar en la seu de la patronal. Puig ha reiterat que la Generalitat defendrà l'interés general i Navarro ha remarcat que "els interessos dels empresaris d'aquesta comunitat també són els generals de la societat".

Precisament aquest dilluns, el consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València (APV) ha donat llum verda al plec de la futura terminal de passatgers, amb un únic vot en contra i els suports tant del propi Navarro com de l'alcalde de València, Joan Ribó.

Sobre aquest tema, el president de la patronal ha destacat que Ribó (Compromís) haja fet propostes des del punt de vista mediambiental per a sumar punts en la licitació, "una posició que, per descomptat, els empresaris i el Port entenen perfectament".

Preguntat per les declaracions de la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, i per la seua posterior rèplica en xarxes socials, Navarro ha subratllat que "en Twitter va quedar prou clar" quan va dir que en el projecte "no cap la demagògia", després que la també coportaveu de Compromís defenguera que no s'han de "prendre decisions que posen en perill la vida dels nostres fills".

"Els interessos de la patronal no són els interessos en si de la patronal, són del món econòmic de la Comunitat Valenciana", ha asseverat el titular de la CEV, defenent com "un punt de vista positiu" que els empresaris donen la seua opinió sobre aquest tipus d'actuacions.

També ha sostingut que les al·legacions negatives presentades a l'ampliació seran treballades per Valenciaport per a "convertir-les en positives", primar "per damunt de tot" el punt de vista tècnic.

PUIG, "CONVENÇUT" QUE CONFLUIRAN ELS INTERESSOS

Per part del Consell, Puig s'ha mostrat "clarament convençut" que finalment confluirà el creixement econòmic i la sostenibilitat, recordant que "el port de València és el primer port del Mediterrani i fonamental per a la nostra economia".

Ha remarcat, açò sí, que ha de "tindre una millor relació amb la ciutat, que històricament ha estat desdibuixada perquè hi ha hagut situacions amb no suficient interrelació", a més de "buscar qual és la millor solució per a la connectivitat del port pel nord". "El port és una peça clau en el creixement valencià", ha asseverat.

Sota aquest prisma, ha cridat a "intentar convergir en els interessos". "En la societat cadascun representa uns interessos: la Generalitat, òbviament, representa l'interés general, i això no vol dir que per açò altres institucions no aspiren també a representar, des de la seua legitimitat, els interessos generals", ha exposat.

I ha subratllat: "En qualsevol cas, més enllà de qualsevol apreciació que va a continuar sent legitima, em quedaré sempre amb la voluntat de convergència d'interessos".