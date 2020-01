Cerca de 200 docentes participan en la protesta de la Asamblea de Docentes de Ibiza contra los recortes

Según ha informado el presidente del colectivo, Joan Amorós, a Europa Press, está "muy satisfecho" con la participación porque los docentes han respondido a la convocatoria y además, "la concentración ha tenido éxito antes de celebrarse con todas las negociaciones que ha habido".

Respecto a las explicaciones ofrecidas este viernes en Ibiza por parte de representantes de la Conselleria de Educación, Amorós ha considerado que "el diálogo debería haberse producido antes de tomarse estas decisiones", en relación al recorte de las asignaciones.

Asimismo, ha lamentado que no se les ha dicho que el dinero les será devuelto ahora, que es lo que los docentes solicitan, por lo que desconfían de las promesas del Govern "ya que no se asegura este retorno porque la situación económica no es buena". Así, estarán "vigilantes", ha añadido Amorós.

En este sentido, durante la protesta los docentes han leído un manifiesto, destacando que los centros "padecen muchas carencias que se arrastran durante años". Además, han afirmado que no dejarán que los compromisos adquiridos se conviertan "en una cortina de humo para tapar los incumplimientos" del Govern balear.