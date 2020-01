Salvador (CEV) respon Oltra sobre el port: "És tan important per al present i futur que no cap la demagògia"

Així ho ha afirmat en una resposta al tuit del departament de la portaveu i Vicepresidència de la Generalitat que es feia ressò d'una de les afirmacions realitzades sobre aquesta qüestió per Oltra en la roda de premsa posterior al ple d'aquest divendres, en la qual advertia sobre eixe projecte que no s'han de "prendre decisions que posen en perill la vida dels nostres fills/es".

"El dilema no és economia o sostenibilitat, el dilema és entre vida i no vida. L'economia ha d'estar al servici de les persones", agregava el missatge.

Sobre aquest tema, Salvador Navarro ha contestat: "Aquest assumpte és tan important per al present i futur dels nostres fills i filles i de la nostra Comunitat que no cap la demagògia". Citava, a més del perfil de la pròpia Oltra, la Conselleria Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i Presidència.

Oltra ha sigut preguntada pels mitjans sobre les declaracions realitzades per Navarro en una trobada amb periodistes en les quals advertia que està en joc "la joia de la corona" i manifestava la seua esperança que la política no faça amb el port "allò que va succeir amb les caixes".

La vicepresidenta ha assegurat entendre que la CEV defenga els seus interessos però ha remarcat que el Consell "defendrà l'interés general" i que es conjugue l'activitat econòmica "amb la necessària protecció del present i del futur de les persones que viuen a València i l'àrea metropolitana".

"No crec que s'hagen de prendre decisions polítiques que posen en perill la vida dels nostres fills en aquesta terra, això ens interpel·la de manera peremptòria per a començar a prendre decisions hui, i prendre decisions d'una nova economia, una economia al servici de les persones i que preserve el nostre medi, que no faça inhabitable el planeta", ha agregat.