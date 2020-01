Cuidem Benimaclet i l'associació de veïns del barri convoquen una manifestació per a frenar el PAI

Així, ha defès que aquesta actuació urbanística "es pot parar", amb un cost menor a l'assenyalat pel consistori, i ha considerat que govern local que componen Compromís i PSPV, ha de "repensar" aquest PAI després de conéixer-se l'informe elaborat per la Universitat de València que apunta la possibilitat de rebaixar l'edificabilitat i de dur a terme una desclassificació total del sòl.

La manifestació, que s'ha convocat amb el lema 'Defensem Benimaclet, Recuperem l'Horta. Aturem el PAI de Metrovacesa', començarà les 11.30 hores en l'encreuament entre el carrer Mistral i l'avinguda Valladolid i recorrerà diversos carrers del barri.

Cuidem Benimaclet ha instat el veïnat d'aquesta zona de la capital valenciana a unir-se a les accions que ha previst per a les pròximes setmanes en favor de la paralització de la citada actuació urbanística.

"Ara més que mai, el veïnat de Benimaclet ha d'estar informat d'allò que suposa l'execució del PAI i d'allò que podria suposar protegir el sòl", ha indicat la plataforma, que ha convidat a participar en la protesta del 26 de gener.

Cuidem Benimaclet i l'associació de veïns del barri han donat a conéixer la convocatòria de la manifestació després que aquest dimecres a la vesprada es presentara als veïns l'estudi fet a través de la Universitat de València sobre el PAI Benimaclet Est, un informe que indica que "es pot parar" aquesta actuació i que fer-ho "costaria uns 11 milions d'euros", com ha apuntat la plataforma.

En aquesta línia, ha explicat que "rebaixar l'edificabilitat de 1.345 vivendes a 350 es podria fer a cost zero" i que s'estima que "el cost net per a la ciutat d'una desclassificació total, en cas que així es decidira procedir per part de l'Ajuntament, estaria en 11.487.489,59 euros".

"REPENSAR L'EXECUCIÓ"

Cuidem Benimaclet ha destacat que aquesta xifra representa "quasi la mitat dels 20 milions d'euros que fa uns mesos va indicar l'administració municipal sense haver estudiat la situació concreta". La plataforma ciutadana ha afirmat que "les noves dades publicades obliguen, de nou, al govern municipal a repensar l'execució del PAI" i ha apuntat que per açò contínua, "més que mai", amb les mobilitzacions per a frenar-ho.

Entre aquestes mobilitzacions, ressalta la manifestació programada per al pròxim dia 26 de gener. Cuidem Benimaclet ha assegurat que l'informe elaborat per la Universitat de València li serveix per a reafirmar-se "en la idea que cal parar" l'esmentada actuació urbanística", "emmarcada en un PGOU -Pla General d'Ordenació Urbana- obsolet", i s'ha de "mantindre Benimaclet com una zona de transició a l'horta protegida d'Alboraia".

Així, ha reiterat que proposa com a ferramenta" per a aconseguir aquests objectius "la desclassificació del sòl" i ha valorat que "ara, un nou informe reafirma aquesta fórmula".

"REALITAT DEMOGRÀFICA I ECOLÒGICA"

"Les conclusions de l'estudi han d'obligar el govern municipal i autonòmic a repensar el model urbanístic que estan executant, molt allunyat de les tesis plantejades en el Pacte del Botànic i territorial i de paisatge de la Comunitat Valenciana i de la definició de les mesures de transició cap a un model no basat en el creixement il·limitat", ha agregat Cuidem Benimaclet.

La plataforma ha considerat que "és el moment, per tant, de fer efectives aquestes tesis" i ha assenyalat que "cal tindre en compte la realitat demogràfica i ecològica de la zona on s'executaria el PAI".

"No és el moment de triar el camí fàcil i deixar de costat la responsabilitat contreta amb la ciutadania. L'administració té l'obligació d'escoltar a la ciutadania. Si no ho fa, trobarà el veïnat en el carrer amb la formació, la cohesió i la força necessàries per a frenar aquest macroprojecte".