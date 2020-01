Así es la tostada bíblica que desayuna Victoria Beckham y que escandaliza en Instagram por su precio

Victoria Beckham es todo un referente de estilo. No hay ocasión en la que la diseñadora no demuestre que lo suyo es marcar tendencia –y dar de qué hablar–. Ya lo hizo en la sonada boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio en la que, a pesar de las restricciones de vestimenta para los invitados, ella eligió uno de los colores ‘prohibidos’, el blanco, para acudir al enlace. Ahora, no ha sido su gusto por la moda el que la ha convertido en el foco de la polémica, sino por una tostada de pan integral con aguacate que ha compartido en sus stories de Instagram.

Nada de este desayuno healthy y apetecible parece raro a simple vista, pero la pericia de los seguidores de Victoria ha demostrado que sí es digno de noticia. Y es que el medio kilo del pan que usa para hacer la tostada, de la marca Ezekiel 4:9, cuesta, aproximadamente, seis libras (lo que supone unos siete euros). Un producto de lujo si se tiene en cuenta el precio medio del pan de molde que, como cabía esperar, ha desatado un debate en la red social, del que se ha hecho eco el tabloide británico Daily Mail.

Un pan de receta bíblica

Más allá del precio que supone comprar un paquete de su pan favorito, otro de los motivos que más ha sorprendido a los usuarios de la red social es la receta en la que se basan desde esta marca para realizar su exclusivo pan. Para elaborarlo, desde la empresa Food for Life han apostado por inspirarse en un versículo del profeta Ezequiel en el que dice: "Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y centeno; ponlos en una vasija y hazte con ellos pan". Como cabe esperar, estos ingredientes, junto con vitamina B y C, son los que componen el pan favorito de la spice pija y de sus hijos, tal y como ella misma ha confesado.