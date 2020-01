Javier, en 'First dates': "Tengo la mente como los váteres en Australia, que va al revés"

Los comensales de First dates suelen sorprender a los espectadores con frases ingeniosas, fuera de tono o sorprendentes.

La de Javier este miércoles fue de estas últimas ya que, en su presentación, el madrileño afirmó que "Tengo la mente como los váteres en Australia, que va al revés de cómo giran en Europa". Y explicó que "por eso va al contrario que el resto".

Su cita fue Patricia, autoproclamada "princesa de las sudaderas" porque "para salir siempre me pongo una". Además, señaló que "soy una persona que siempre se está maquillando, con una paleta se sombra de ojos nueva, un color estrambótico que nadie se espera... me encanta hacerme cosas".

Nada más ver al administrativo, la cajera no pareció muy convencida de que los miembros del equipo de First dates hubieran acertado en elegirle pareja ya que Javier, físicamente hablando, no le gustó: "Prefiero los chicos más delgados, con tatuajes y con otro tipo de estilismo".

Durante la cena, hablaron de sus trabajos, de sus animales... y de cocina, momento que aprovechó Patricia para preguntarle al madrileño si sabía hacer croquetas, a lo que Javier contestó afirmativamente. "Me flipan", admitió la cajera mientras el administrativo le decía que "me gustan y sé hacerlas".

"Alguien me dice que las hace y yo tengo que ir a probarlas. Una cata de croquetas me haría feliz", añadió Patricia.

Pero la habilidad culinaria de Javier no fue suficiente para conquistar a su pareja en el programa de Cuatro ya que al final la cajera no quiso una segunda cita: "Quedaría con él como amigos y para tomar algo".

Mientras que él sí que reconoció que le habría gustado volver a quedar con ella porque "me ha parecido una chica súper agradable, mona y que me lo podría haber pasado bien con ella".