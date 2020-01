L'incendi de la coberta de l'aeroport d'Alacant-Elx afecta una zona de tela asfàltica

Per la seua banda, fonts d'Aena han precisat a Europa Press que l'incendi està controlat però no extingit i que l'aeròdrom roman inoperatiu. No obstant açò, es treballa a permetre l'accés de passatgers a la terminal pel punt més allunyat al focus de l'incendi.

A més, Aena ha indicat que ja són tres els vols desviats a l'aeroport de Múrcia que procedien d'Oslo, Milà i Estocolm, al que se suma el que ha pres terra en el de València i que venia de Brussel·les.

L'incendi ha començat sobre les 14.30 hores d'aquest dimecres i ha obligat a desallotjar l'edifici i les oficines. En les tasques d'extinció treballen bombers de l'aeroport, del Consorci provincial d'Alacant i de l'Ajuntament d'Alacant.

La Generalitat ha activat el Pla d'Emergència Exterior de l'aeroport de l'Altet, situació 2.